Cambios en ARCA: modificó las fechas para computar las percepciones de IVA
ARCA estableció que las percepciones podrán imputarse no solo en el mes de cobro, sino también en cualquiera de los cinco períodos fiscales siguientes.
La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) anunció una flexibilización en el uso de las percepciones del Impuesto al Valor Agregado (IVA), respondiendo a solicitudes de diversas entidades del sector privado, especialmente los consejos de Profesionales de Ciencias Económicas.
Esta modificación busca brindar mayor facilidad para la imputación de las percepciones y optimizar la gestión fiscal de los contribuyentes. La disposición se formalizó mediante la Resolución General 5750/2025, publicada hoy en el Boletín Oficial, y entrará en vigencia a partir del lunes 1° de septiembre.
Con este ajuste, ARCA busca simplificar los trámites, otorgando más flexibilidad a los contribuyentes para aplicar las percepciones dentro de los plazos establecidos y mejorar la planificación impositiva de las empresas y profesionales del país.
Las modificaciones
La ex AFIP informó los cambios que empezarán a aplicarse desde la próxima semana, mostrando en un cuadro comparativo la situación vigente y la nueva normativa:
- Plazo para computar percepciones: A partir del 1° de septiembre, las percepciones del IVA podrán aplicarse en el período fiscal en que se generaron o en cualquiera de los cinco períodos siguientes.
- Excepción para cómputo retroactivo: Antes no estaba permitido; ahora se autoriza únicamente de manera excepcional en el período inmediato anterior, siempre que la operación se haya realizado en ese plazo y la percepción se haya practicado antes de su vencimiento.
- Saldo a favor del contribuyente: Se considerará como ingreso directo.
Según ARCA, la medida se adoptó tras los planteos de distintas entidades del sector privado, que señalaron dificultades en los procesos internos de registración y validación documental para cumplir con los plazos establecidos. Esta flexibilización busca simplificar la gestión fiscal, permitiendo a los contribuyentes aplicar las percepciones de manera más ordenada y evitando inconvenientes por limitaciones de tiempo en la presentación de documentación.
Con esta resolución, ARCA busca ofrecer mayor claridad y adaptabilidad en la administración de percepciones, mejorando la planificación impositiva de empresas y profesionales, y facilitando el cumplimiento de las obligaciones tributarias dentro del marco legal vigente.
Qué son las percepciones de IVA
Las percepciones de IVA son adelantos del Impuesto al Valor Agregado que se retienen al momento de una operación de compra o prestación de servicios. Funcionan como un pago anticipado que el contribuyente puede imputar en su declaración fiscal para reducir el monto final a pagar.
Esta herramienta permite al fisco asegurar el cumplimiento tributario y facilita la gestión de los impuestos. Desde ARCA, se destacó que los contribuyentes pueden aplicar estas percepciones dentro del período fiscal correspondiente o en los cinco siguientes, optimizando la planificación impositiva y evitando demoras o inconvenientes en la registración de las operaciones.
