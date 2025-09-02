 Cambios en ARCA: modificó las fechas para computar las percepciones de IVA

Según ARCA, la medida se adoptó tras los planteos de distintas entidades del sector privado, que señalaron dificultades en los procesos internos de registración y validación documental para cumplir con los plazos establecidos. Esta flexibilización busca simplificar la gestión fiscal, permitiendo a los contribuyentes aplicar las percepciones de manera más ordenada y evitando inconvenientes por limitaciones de tiempo en la presentación de documentación.

Con esta resolución, ARCA busca ofrecer mayor claridad y adaptabilidad en la administración de percepciones, mejorando la planificación impositiva de empresas y profesionales, y facilitando el cumplimiento de las obligaciones tributarias dentro del marco legal vigente.

factura iva

Qué son las percepciones de IVA

Las percepciones de IVA son adelantos del Impuesto al Valor Agregado que se retienen al momento de una operación de compra o prestación de servicios. Funcionan como un pago anticipado que el contribuyente puede imputar en su declaración fiscal para reducir el monto final a pagar.

Esta herramienta permite al fisco asegurar el cumplimiento tributario y facilita la gestión de los impuestos. Desde ARCA, se destacó que los contribuyentes pueden aplicar estas percepciones dentro del período fiscal correspondiente o en los cinco siguientes, optimizando la planificación impositiva y evitando demoras o inconvenientes en la registración de las operaciones.