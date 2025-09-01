Monotributistas: las obras sociales disponibles para elegir en el próximo mes

Obra Social de Peones de Taxis de la Capital Federal

Obra Social de la Federación Argentina del Trabajador de las Universidades Nacionales

Obra Social de Conductores de Remises y Autos al Instante y Afines

Obra Social de Obreros y Empleados Tintoreros, Sombrereros y Lavaderos de la República Argentina

Obra Social de Farmacéuticos y Bioquímicos

Obra Social del Personal de Dirección de la Industria Cervecera y Maltera

Obra Social del Personal Directivo de la Industria de la Construcción

Obra Social del Personal de Dirección de la Industria Metalúrgica y demás Actividades Empresarias

Obra Social de Empresarios, Profesionales y Monotributistas

Obra Social Mutualidad Industrial Textil Argentina

Obra Social Asociación de Servicios Sociales para Empresarios y Personal de Dirección de Empresas del Comercio, Servicios, Producción, Industria y Civil (ASSPE)

Obra Social de Dirección OSDO

Mutual Médica Concordia

Asociación Mutual de Participantes de Economía Solidaria

Met-Córdoba SA

Asociación Mutual del Control Integral

Guía ARCA paso a paso: cómo tramitar el cambio de obra social

El trámite para cambiar de obra social dentro del régimen de Monotributo se gestiona de manera digital a través del portal oficial de ARCA. Los pasos son:

Ingresar al sitio web con CUIT y Clave Fiscal.

Habilitar el servicio "Mi SSSalud" si todavía no aparece en el sistema.

Acceder a la sección "Formularios de opciones de cambio" y seleccionar la opción "Nueva Opción" .

. Elegir el régimen Monotributo y completar los datos personales requeridos.

y completar los datos personales requeridos. Indicar el motivo de la gestión y marcar la opción "Elección de obra social / prepaga" .

. Buscar el prestador dentro del listado, confirmar la elección y validar la solicitud.

Finalizar el proceso incorporando al titular y, si corresponde, a los familiares adheridos.

Para acceder a la cobertura médica, los contribuyentes deben presentar la siguiente documentación:

Recibo de pago del Monotributo .

. DNI original y copia.

Formulario 184/F.

Formulario 152.

Escalas vigentes del monotributo en septiembre 2025

Las categorías del Monotributo y los topes de facturación vigentes a partir de septiembre 2025 quedaron establecidos de la siguiente manera:

Categoría A : hasta $8.992.597,87

: hasta $8.992.597,87 Categoría B : hasta $13.175.201,52

: hasta $13.175.201,52 Categoría C : hasta $18.473.166,15

: hasta $18.473.166,15 Categoría D : hasta $22.934.610,05

: hasta $22.934.610,05 Categoría E : hasta $26.977.793,60

: hasta $26.977.793,60 Categoría F : hasta $33.809.379,57

: hasta $33.809.379,57 Categoría G : hasta $40.431.835,35

: hasta $40.431.835,35 Categoría H : hasta $61.344.853,64

: hasta $61.344.853,64 Categoría I : hasta $68.664.410,05

: hasta $68.664.410,05 Categoría J : hasta $78.632.948,76

: hasta $78.632.948,76 Categoría K: hasta $94.805.682,90