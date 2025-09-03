ARCA subasta guitarras eléctricas, bajos, amplificadores y micrófonos: cómo participar

Guitarra Eléctrica marca ESP modelo Vietnam-10

Guitarra marca Godin Multiac

Guitarra Takamine modelo GC3CENAT

Bajo marca Fender modelo Jazz Bass

Guitarra Eléctrica marca Mercury

Guitarra Fender modelo Stratocaster

Cómo participar de la subasta

El proceso para participar de esta nueva subasta de la Dirección General de Aduanas (DGA), organismo dependiente de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) es muy sencillo. Los interesados deben registrarse previamente como usuario en el sitio de autogestión del Banco de la Ciudad de Buenos Aires (página web https://subastas.bancociudad.com.ar/).

subasta.jpg

Una vez realizado este primer paso, los interesados en participar de la subasta deben suscribirse antes de la fecha límite dispuesta para cada una de ellas. Usualmente es uno o dos días antes de la realización de la subasta. En la página web del Banco Ciudad puede encontrarse el detalle de todas las subastas que se encuentran en proceso.

En algunos casos también puede que sea necesario realizar con antelación una transferencia de la caución y una vez confirmada la habilitación para participar ya se puede ofertar. Cualquier persona interesada puede participar de la subasta que se realiza de manera electrónica a través del sitio web del Banco Ciudad.

Detalle de la subasta

Disposición 236/2025:

