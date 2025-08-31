Los nuevos controles de ARCA que se vienen para los monotributistas

Qué pasa si no hice la recategorización

Los contribuyentes que no completaron la recategorización del monotributo serán automáticamente reubicados en la categoría que les corresponda mediante la recategorización de oficio. Este procedimiento analiza variables como compras, facturación, gastos, movimientos bancarios, billeteras virtuales y adquisiciones personales para determinar la categoría adecuada según la actividad y los ingresos declarados.

El organismo precisó que se aplicará un recargo del 20% para quienes presten servicios y del 30% para quienes comercialicen productos, además de otras sanciones que pueden llegar hasta el 50% del impuesto integrado y de la cuota previsional, junto con la obligación de abonar la diferencia de los montos adeudados más los intereses correspondientes.

Con estas medidas, la AFIP busca reforzar la fiscalización del monotributo, garantizar la equidad tributaria y promover una competencia justa entre los contribuyentes.