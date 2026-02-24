Alerta ANSES: cómo cobrar el bono de casi $600.000 en marzo y qué trámite es obligatorio
El organismo previsional entregará un pago único a beneficiarios de AUH y Asignación por Adopción. Conocé los requisitos y el paso a paso para solicitarlo.
La ANSES confirmó que en marzo un grupo de beneficiarios podrá cobrar un bono único de hasta $600.000, según el esquema de Asignaciones de Pago Único y el cumplimiento de requisitos específicos. En este contexto, quienes perciban la Asignación por Adopción y la AUH con Libreta presentada podrán alcanzar el refuerzo máximo.
El organismo actualizó los montos con el aumento del 2,9% ligado a la inflación (IPC), lo que impacta en jubilaciones, pensiones, AUH y Asignaciones Familiares.
ANSES pagará un bono de casi $600.000
El extra corresponde a la Asignación por Adopción de ANSES, una prestación por única vez que desde marzo sube a $462.934. A ese monto se suma la AUH, que llega a $132.839 cuando se acredita la Libreta AUH con el 20% retenido del año previo. Así, las familias que cobren ambas prestaciones y cumplan las condiciones recibirán hasta $595.773 en marzo.
Quiénes pueden acceder y qué documentación se necesita
Pueden solicitar la Asignación por Adopción trabajadores en relación de dependencia, monotributistas, titulares del Fondo de Desempleo, beneficiarios de PNC por invalidez, jubilados y pensionados del SIPA, además de titulares de AUH o Asignación por Embarazo. El trámite se realiza online o presencial: hay que reunir la documentación de adopción, pedir turno en ANSES, presentarse en la oficina asignada y seguir el estado hasta el cobro.
Como solicitar la Libreta AUH
La Libreta AUH es el formulario que acredita controles de salud, vacunación y escolaridad de los chicos que reciben la Asignación Universal por Hijo (AUH).
Presentarla en ANSES permite cobrar el 20% acumulado que el organismo retiene cada mes. El trámite puede hacerse online en mi ANSES o desde la app oficial, y también de forma presencial sin turno si hay dificultades con la carga digital. Acán el paso a paso:
- Ingresar a mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social desde la web o la app.
- Ir a la sección Hijos y seleccionar Libreta AUH para verificar si hay datos pendientes.
- Si falta información, generar y descargar la Libreta AUH desde el sistema.
- Imprimir el formulario y llevarlo a la escuela y/o centro de salud para completar y firmar los controles.
- Tomar una foto nítida del documento ya firmado: sobre superficie plana, bien iluminado, sin sombras ni arrugas, en formato JPG y hasta 3 MB.
- Volver a mi ANSES, sección Hijos > Libreta AUH, y cargar la imagen para enviarla.
- Guardar el comprobante de presentación y seguir el estado del trámite hasta la acreditación del 20% retenido de la AUH
Si no se puede subir online, la Libreta AUH también puede presentarse en una oficina de ANSES sin turno previo.
