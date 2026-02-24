Alerta ANSES: cómo cobrar el bono de casi $600.000 en marzo y qué trámite es obligatorio

Presentarla en ANSES permite cobrar el 20% acumulado que el organismo retiene cada mes. El trámite puede hacerse online en mi ANSES o desde la app oficial, y también de forma presencial sin turno si hay dificultades con la carga digital. Acán el paso a paso:

Ingresar a mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social desde la web o la app.

con y desde la web o la app. Ir a la sección Hijos y seleccionar Libreta AUH para verificar si hay datos pendientes.

y seleccionar para verificar si hay datos pendientes. Si falta información, generar y descargar la Libreta AUH desde el sistema.

desde el sistema. Imprimir el formulario y llevarlo a la escuela y/o centro de salud para completar y firmar los controles.

y llevarlo a la y/o para completar y firmar los controles. Tomar una foto nítida del documento ya firmado: sobre superficie plana, bien iluminado, sin sombras ni arrugas, en formato JPG y hasta 3 MB .

del documento ya firmado: sobre superficie plana, bien iluminado, sin sombras ni arrugas, en y hasta . Volver a mi ANSES , sección Hijos > Libreta AUH , y cargar la imagen para enviarla.

, sección , y para enviarla. Guardar el comprobante de presentación y seguir el estado del trámite hasta la acreditación del 20% retenido de la AUH

Si no se puede subir online, la Libreta AUH también puede presentarse en una oficina de ANSES sin turno previo.