El pan aumentó 12% en la provincia de Buenos Aires desde este lunes

En ese sentido, otro de los motivos que generaron el incremento es el aumento de desmedido del precio los alquileres, ya sea de forma trimlestral o semestral, ante la falta de una ley que regule el sector y proteja a los inquilinos.

“La situación se volvió crítica también por el tema de los alquileres”, remarcó. “Tras la derogación de la ley de alquileres por el Gobierno nacional, muchos colegas tuvieron que renovar sus contratos con ajustes cada dos meses, e incluso mensuales en algunos casos”, añadió en un comunicado difundido a la prensa.

Pinto sostuvo que las condiciones actuales hacen “insostenible” continuar con los negocios sin actualizar los precios.

Según la consultora especializada en macroeconomía y política, LCG, en la tercera semana de septiembre la inflación en “productos de panificación, cereales y pastas” fue del 5,2%. Si bien en la semana posterior, bajó 0,3%, en los primeros días de octubre volvió a incrementarse un 3,2%.