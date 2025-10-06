Cuáles son los supermercados que ofrecen descuentos a jubilados de ANSES
Los descuentos para ahorrar en locales que tienen porcentaje y aprovechar las sucursales que no sufren modificaciones en los precios para la tercera edad.
Necesitamos hacer las compras del hogar, la comida, los víveres más esenciales, algunos gustos más especiales, pero al final de cuentas, siempre hay muchos gastos por mes. Entonces si no cobrás un sueldo estrafalario, o si tenés una familia muy numerosa, a veces se hace muy complicado llegar a fin de mes con todas las compras y gastos obligatorios del mismo.
Tanto los jubilados como los pensionados tienen algunos pequeños beneficios especiales en ciertos rubros para poder hacer sus compras con menos dinero. Entre las propuestas, COTO se destaca por sus programas de descuentos que buscan beneficiar a millones de argentinos. Con más de 120 sucursales distribuidas a lo largo del país, ofrece oportunidades únicas para quienes deseen ahorrar en alimentos, bebidas y otros productos esenciales.
El nuevo beneficio en supermercados para jubilados
Son más de 7.000 los supermercados adheridos en todo el país y estos son:
- Disco: 10% en todos los rubros* + 20% perfumería y limpieza, sin tope. No acumulable con otras promociones.
- Jumbo: 10% en todos los rubros* + 20% perfumería y limpieza, sin tope. No acumulable con otras promociones.
- Vea: 10% en todos los rubros* + 20% perfumería y limpieza, sin tope. No acumulable con otras promociones.
- Coto: 10% sin tope en todos los rubros*. No acumulable con otras promociones.
- La Anónima: 10% sin tope en todos los rubros*. No acumulable con otras promociones.
- Josimar: 15% en todos los rubros* sin tope. No acumulable con otras promociones.
- Carrefour: 10% en todos los rubros*. Tope $35.000. No acumulable con otras promociones.
- Día: 10% en todos los rubros. Tope $2.000 por transacción. Incluye a todos los productos y acumula con otras promociones.
Los otros beneficios anunció ANSES para jubilados y pensionados
Los jubilados y pensionados que perciban sus haberes en el Banco Nación recibirán un 5% de reintegro adicional en compras con BNA + MODO (débito o crédito), con un tope de $ 20.000 mensuales.
Por su parte, los adultos mayores que cobren sus haberes en el Banco Galicia accederán a un ahorro de hasta el 25% en supermercados y, además, podrán pagar en tres cuotas sin interés con tarjetas de débito o crédito. El beneficio contempla un tope de $ 20.000 mensuales (supermercados) y de $ 12.000 en farmacias y ópticas.
