Tras las lluvias llega la noticia que todos esperan en Buenos Aires: se viene una fuerte baja de temperatura
El Servicio Meteorológico Nacional llega con buenas noticias para los habitantes del AMBA, que tanto están sufriendo el calo: tras las lluvias llega el alivio.
La Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano Bonaerense se transformaron en un verdadero horno, con máximas por arriba de los 40 grados y cortes de luz que están afectando la vida de la gente, que encima desde que Javier Milei es presidente paga cien veces más por servicios deficientes, como los que brindan las prestadoras eléctricas.
Pero el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) llega con buenas noticias para los habitantes del AMBA y luego de las lluvias anunciadas para este miércoles 31 de enero bajarán fuerte las marcas térmicas.
Cambio de tendencia tras el calor extremo en el AMBA
Las precipitaciones y la rotación del viento favorecieron el ingreso de aire más fresco, lo que derivará en:
- máximas moderadas
- mayor alivio térmico en horas de la tarde
- y noches más agradables respecto a la última ola de calor.
Según el organismo oficial, durante este período no se esperan picos extremos como los registrados en los últimos días de diciembre, cuando la combinación de humedad y altas temperaturas generó jornadas agobiantes en la Ciudad y el conurbano.
Para el viernes primero de enero, una mínima de 21 grados y una máxima de 29 y hasta el lunes que viene las marcas térmicas no superarían los 30 grados.
Cómo sigue el tiempo en los próximos días
Para el AMBA, el pronóstico anticipa:
-
Mínimas templadas y máximas entre 25° y 29°,
condiciones más estables tras el frente de lluvias
y posibles nubosidades variables según la jornada.
El descenso térmico permitirá una pausa en la seguidilla de días sofocantes, aunque el SMN recomienda mantenerse atento a las actualizaciones oficiales ante eventuales cambios en las condiciones atmosféricas.
Alivio para el consumo y las actividades urbanas tras las lluvas
El descenso de temperatura también podría impactar positivamente en:
-
el consumo eléctrico, tras varios días de alta demanda
actividades al aire libre
y la circulación urbana en horarios de mayor tránsito
Vecinos del AMBA señalaron que el cambio de aire se percibió de forma inmediata tras las lluvias y que el respiro climático llega en un momento oportuno luego de una semana intensa de calor.
