Tras las lluvias llega la noticia que todos esperan en Buenos Aires: se viene una fuerte baja de temperatura

Cómo sigue el tiempo en los próximos días

lluvias buenos aires.jpg Lluvias en la zona del AMBA.

Para el AMBA, el pronóstico anticipa:

Mínimas templadas y máximas entre 25° y 29° ,

condiciones más estables tras el frente de lluvias

y posibles nubosidades variables según la jornada.

El descenso térmico permitirá una pausa en la seguidilla de días sofocantes, aunque el SMN recomienda mantenerse atento a las actualizaciones oficiales ante eventuales cambios en las condiciones atmosféricas.

Alivio para el consumo y las actividades urbanas tras las lluvas

El descenso de temperatura también podría impactar positivamente en:

el consumo eléctrico, tras varios días de alta demanda

actividades al aire libre

y la circulación urbana en horarios de mayor tránsito

Vecinos del AMBA señalaron que el cambio de aire se percibió de forma inmediata tras las lluvias y que el respiro climático llega en un momento oportuno luego de una semana intensa de calor.