El precio del petróleo vuelve a subir ante la frágil tregua entre Estados Unidos e Irán

En la previa, las acciones con mayores subas son HCA Holdings (+2,9%), Johnson Controls (+2,4%) y Equifax Controls (+2%). En la vereda opuesta, las mayores caídas se observan en M&T Bank Corp (-22,2%), Garmin (-11,6%) y News Corp A (-5,9%).

Por fuera de la geopolítica, el mercado hoy estará atento a la publicación del índice PCE, el medidor de inflación que sigue la Reserva Federal, y el dato de consumo personal de la economía norteamericana del último trimestre del año pasado.

Trump junto a Netanyahu

En Europa, el Euro Stoxx cae 0,93%. A nivel local, las subas son generalizadas: el DAX alemán baja 0,9% y el CAC francés retrocede 0,8%. Por fuera de la eurozona, el FTSE del Reino Unido cae 0,3%.

En China, el Hang Seng de Hong Kong cayó 0,54%, mientras que la bolsa de Shanghái retrocedió 0,72%. Mientras, el Kospi surcoreano corrigió un 1,6% y el Nikkei 225 japonés bajó 0,53%.