El precio del petróleo vuelve a subir ante la frágil tregua entre Estados Unidos e Irán
Israel lanzó el mayor ataque en tres años sobre Líbano e Irán respondió con el cierre del estrecho de Ormuz.
Los principales índices de Wall Street bajan en la preapertura de este jueves, al empezar a notarse las primeras fisuras en el frágil cese al fuego entre Irán y los Estados Unidos, lo que provocó que los precios del petróleo volvieran a acercarse a los 100 dólares por barril y ratificando a los mercados que los impactos inflacionarios probablemente se extiendan durante mucho tiempo.
El presidente estadounidense Donald Trump recurrió a las redes sociales para confirmar que el despliegue militar de los Estados Unidos en el Golfo Pérsico se mantendrá hasta que se alcance y cumpla un acuerdo, de lo contrario, "comenzarían los disparos, más grandes, mejores y más fuertes que nunca".
Mientras tanto, Israel llevó a cabo sus ataques más duros en los últimos tres años contra Líbano y provocó la muerte de más de 250 personas el miércoles. Como consecuencia de ello Irán volvió a cerrar el estrecho de Ormuz en represalia.
Frente a este escenario de profunda inestabilidad los futuros del crudo Brent suben un 4,05% hasta los 98,58 dólares por barril, mientras que los futuros del WTI estadounidense repuntan un 5,2% hasta los 99,35 dólares.
En este contexto, el índice que agrupa a las empresas más importantes de la bolsa de Nueva York el S&P 500 baja 0,41% en el "premarket", mientras que el Nasdaq Composite, dedicado al sector tecnológico, cae 0,35%. Por su parte, el índice industrial Dow Jones se mueve 0,48% la baja.
En la previa, las acciones con mayores subas son HCA Holdings (+2,9%), Johnson Controls (+2,4%) y Equifax Controls (+2%). En la vereda opuesta, las mayores caídas se observan en M&T Bank Corp (-22,2%), Garmin (-11,6%) y News Corp A (-5,9%).
Por fuera de la geopolítica, el mercado hoy estará atento a la publicación del índice PCE, el medidor de inflación que sigue la Reserva Federal, y el dato de consumo personal de la economía norteamericana del último trimestre del año pasado.
En Europa, el Euro Stoxx cae 0,93%. A nivel local, las subas son generalizadas: el DAX alemán baja 0,9% y el CAC francés retrocede 0,8%. Por fuera de la eurozona, el FTSE del Reino Unido cae 0,3%.
En China, el Hang Seng de Hong Kong cayó 0,54%, mientras que la bolsa de Shanghái retrocedió 0,72%. Mientras, el Kospi surcoreano corrigió un 1,6% y el Nikkei 225 japonés bajó 0,53%.
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