En el cierre del posteo, Araceli manifestó la alegría que siente por verlo recuperado y destacó el acompañamiento de sus seres queridos: “Nos da felicidad verte así! La vida continúa !….. Somos familia ! Somos nido ! Estamos juntos ! Gracias a la familia, hijos y amigos por estar ! ”.

El episodio que originó estas secuelas ocurrió en 2022, cuando el actor intentó auxiliar a su gata, que había quedado en el techo de su casa. Para rescatarla, se subió a unos tres metros de altura y, una vez que logró ponerla a salvo, se dispuso a limpiar las hojas que se habían acumulado allí.

Mientras realizaba esa tarea, una bolsa se le trabó en uno de los pies, perdió estabilidad y terminó cayendo. En medio de la caída, consiguió girar para no golpearse directamente de espalda, pero el impacto le provocó una fractura en el calcáneo, el hueso que se encuentra en el talón.

La lesión le ocasionó serios problemas para caminar y, durante el proceso de recuperación, tuvo que utilizar silla de ruedas y una bota ortopédica. A partir de aquel accidente, las consecuencias físicas continuaron afectándolo y, recientemente, derivaron en esta nueva intervención.