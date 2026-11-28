Fabián Mazzei fue operado de urgencia: qué le pasó y cómo se encuentra de salud
Cómo está la salud de Fabián Mazzei, marido de Araceli González, tras la cirugía por el accidente que sufrió en 2022.
El estado de salud de Fabián Mazzei generó preocupación luego de que debiera someterse a una intervención quirúrgica de urgencia este viernes en el Hospital Italiano. El actor presentó complicaciones relacionadas con las lesiones que sufrió en un accidente doméstico en 2022, cuando se cayó del techo de su vivienda. Sin embargo, se recupera favorablemente y su pareja, Araceli González, compartió una emotiva noticia en sus redes sociales.
La operación se realizó luego de que el artista experimentara intensos dolores que fueron aumentando con el correr del tiempo y que llevaron a los médicos a tomar la decisión de intervenirlo nuevamente.
A través de una publicación en Instagram, González confirmó que la cirugía salió bien y expresó su felicidad por la recuperación de su marido. Junto a una foto de Mazzei desde la clínica, escribió: “Con gran alegría comunicamos que Mazzei salió muy bien de su operación !!! ”.
“Vos sos la mejor película de mi vida! Volviste a nacer bb! Te adoro ! Te amamos ! Por más vida de la linda! Por más vivencias ! Por mas viajes! Por mas proyectos !”, agregó en el mensaje, en el que también contó que la imagen había sido enviada por el actor al grupo familiar seis horas después de la intervención.
Además, destacó cómo se encuentra actualmente: “Está bien! Está feliz! Su calidad de vida cambió !!”. También agradeció al cirujano Gonzalo Kido, al equipo del doctor Marcelo Greenberg y a todos los profesionales que participaron de la operación. “Gran trabajo ! Admiración total y admiración por lo que han hecho! Mis respeto a médicos maravillosos que entregan sus días a curar y sanar vidas!”, expresó.
En el cierre del posteo, Araceli manifestó la alegría que siente por verlo recuperado y destacó el acompañamiento de sus seres queridos: “Nos da felicidad verte así! La vida continúa !….. Somos familia ! Somos nido ! Estamos juntos ! Gracias a la familia, hijos y amigos por estar ! ”.
El episodio que originó estas secuelas ocurrió en 2022, cuando el actor intentó auxiliar a su gata, que había quedado en el techo de su casa. Para rescatarla, se subió a unos tres metros de altura y, una vez que logró ponerla a salvo, se dispuso a limpiar las hojas que se habían acumulado allí.
Mientras realizaba esa tarea, una bolsa se le trabó en uno de los pies, perdió estabilidad y terminó cayendo. En medio de la caída, consiguió girar para no golpearse directamente de espalda, pero el impacto le provocó una fractura en el calcáneo, el hueso que se encuentra en el talón.
La lesión le ocasionó serios problemas para caminar y, durante el proceso de recuperación, tuvo que utilizar silla de ruedas y una bota ortopédica. A partir de aquel accidente, las consecuencias físicas continuaron afectándolo y, recientemente, derivaron en esta nueva intervención.
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