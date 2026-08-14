El presidente de YPF aseguró que el proyecto RIGI de gas natural licuado generará "20 mil puestos de trabajo"

YPF: cómo es Argentina LNG

Argentina LNG apunta a transformar los recursos de gas natural de Vaca Muerta en exportaciones de GNL. "Su diseño incluye la producción de gas rico en Neuquén, infraestructura dedicada de transporte, plantas de procesamiento, trenes de fraccionamiento de líquidos y dos unidades flotantes de licuefacción (FLNG), cuya capacidad será de 12 MTPA en conjunto, que operarán frente a la costa de Río Negro, en el Golfo San Matías", comunicó la empresa.

Asimismo, definieron a la presentación del RIGI como "un hito clave para el desarrollo de Argentina LNG" ya que les permitirá contar con "estabilidad jurídica, fiscal, aduanera y cambiaria de largo plazo", algo que consideran como "fundamental" para viabilizar proyectos de infraestructura energética de gran escala que requieren grandes desembolsos de capital y que están orientados a la exportación.

Desde YPF afirmaron que las condiciones que ofrece el RIGI son "esenciales" para "atraer inversión y financiamiento internacional a largo plazo", dos aspectos necesarios para la ejecución de este tipo de iniciativas.

Vaca Muerta

Desde la compañía petrolera estiman que el proyecto generará ingresos por exportaciones cercanas a 10 mil millones de dólares anuales durante 20 años, permitiendo fortalecer "significativamente" la balanza comercial y el ingreso de divisas para el país.

En cuanto al plan de inversiones, contempla un desembolso total estimado de 51 mil millones de dólares a lo largo de todo el proyecto. Estará enfocado en el desarrollo upstream y en la puesta en funcionamiento de dos unidades flotantes de licuefacción.

En el primer caso, las empresas desembolsarán unos 5 mil millones de dólares para el desarrollo de la fase inicial de exploración y la perforación de los pozos. El objetivo es alcanzar el nivel de producción para abastecer a plena capacidad ambas unidades de licuefacción.

En paralelo, iniciarán la puesta en operación de las dos unidades flotantes de licuefacción (FLNG), que entrarán en funcionamiento en 2031. Para ello, prevén destinar 29 mil millones de dólares durante los próximos cinco años.

De ese monto, calculan invertir unos 24 mil millones de dólares para desarrollar infraestructura estratégica, que incluirá la construcción de complejos industriales, la instalación de ductos dedicados y de espacios portuarias y de las dos unidades FLNG.

YPF se convirtió en el vehículo elegido por el mercado para apostar al salto exportador de Vaca Muerta, en medio de un escenario global marcado por energía cara y mayor apetito por activos argentinos.