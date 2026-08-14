El presidente de YPF aseguró que el proyecto RIGI de gas natural licuado generará "20 mil puestos de trabajo"
El proyecto Argentina LNG de YPF promete generar exportaciones de GNL por 10 mil millones de dólares anuales durante los próximos 20 años.
La petrolera estatal YPF confirmó este jueves la presentación de la solicitud para adherir el proyecto Argentina LNG, que integra junto a Eni y XRG, al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI). La iniciativa apuesta a incrementar la producción y exportación de Gas Natural Licuado (GNL) en Vaca Muerta a partir de una inversión total de 51 mil millones de dólares, la más grande de la historia del país. Además, promete generar unos 20 mil empleos anuales durante la etapa de construcción que se llevará a cabo entre 2026 y 2030. Se trata de empleos directos, indirectos e inducidos.
El pico de mayor actividad será en el tercer año. Para entonces, estiman alcanzar picos de hasta 40 mil trabajadores. En tanto que durante la fase de operación y a lo largo de toda su vida útil, el proyecto sostendrá "alrededor de 8 mil puestos de trabajo anuales".
Horacio Marín, presidente y CEO de YPF, afirmó que la adhesión al RIGI "es un paso fundamental" para avanzar con un proyecto que, según consideró, abrirá "una nueva etapa para la Argentina como exportador global de energía". "Estamos hablando de una plataforma de crecimiento que generará empleo, desarrollo tecnológico, proveedores locales y una inserción internacional inédita para nuestro país”, dijo.
Es, hasta el momento, la inversión más elevada para un proyecto RIGI. En sus lineamientos, el proyecto contempla desarrollar una cadena de valor integrada que "permitirá transformar los recursos de gas natural de Vaca Muerta en exportaciones de GNL destinadas a los mercados internacionales", según comunicó YPF.
Marín destacó como un hito el potencial de 20 mil puestos de trabajo que el proyecto apunta a generar, y que con este proyecto se exportarían unos 10 mil millones de dólares de GNL por año. Pero además, el objetivo del ejecutivo de la petrolera es aún mayor: que la Argentina exporte más de 30 mil millones de dólares en productos derivados de la energía para 2031.
YPF: cómo es Argentina LNG
Argentina LNG apunta a transformar los recursos de gas natural de Vaca Muerta en exportaciones de GNL. "Su diseño incluye la producción de gas rico en Neuquén, infraestructura dedicada de transporte, plantas de procesamiento, trenes de fraccionamiento de líquidos y dos unidades flotantes de licuefacción (FLNG), cuya capacidad será de 12 MTPA en conjunto, que operarán frente a la costa de Río Negro, en el Golfo San Matías", comunicó la empresa.
Asimismo, definieron a la presentación del RIGI como "un hito clave para el desarrollo de Argentina LNG" ya que les permitirá contar con "estabilidad jurídica, fiscal, aduanera y cambiaria de largo plazo", algo que consideran como "fundamental" para viabilizar proyectos de infraestructura energética de gran escala que requieren grandes desembolsos de capital y que están orientados a la exportación.
Desde YPF afirmaron que las condiciones que ofrece el RIGI son "esenciales" para "atraer inversión y financiamiento internacional a largo plazo", dos aspectos necesarios para la ejecución de este tipo de iniciativas.
Desde la compañía petrolera estiman que el proyecto generará ingresos por exportaciones cercanas a 10 mil millones de dólares anuales durante 20 años, permitiendo fortalecer "significativamente" la balanza comercial y el ingreso de divisas para el país.
En cuanto al plan de inversiones, contempla un desembolso total estimado de 51 mil millones de dólares a lo largo de todo el proyecto. Estará enfocado en el desarrollo upstream y en la puesta en funcionamiento de dos unidades flotantes de licuefacción.
En el primer caso, las empresas desembolsarán unos 5 mil millones de dólares para el desarrollo de la fase inicial de exploración y la perforación de los pozos. El objetivo es alcanzar el nivel de producción para abastecer a plena capacidad ambas unidades de licuefacción.
En paralelo, iniciarán la puesta en operación de las dos unidades flotantes de licuefacción (FLNG), que entrarán en funcionamiento en 2031. Para ello, prevén destinar 29 mil millones de dólares durante los próximos cinco años.
De ese monto, calculan invertir unos 24 mil millones de dólares para desarrollar infraestructura estratégica, que incluirá la construcción de complejos industriales, la instalación de ductos dedicados y de espacios portuarias y de las dos unidades FLNG.
YPF se convirtió en el vehículo elegido por el mercado para apostar al salto exportador de Vaca Muerta, en medio de un escenario global marcado por energía cara y mayor apetito por activos argentinos.
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