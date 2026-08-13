YPF oficializó "Argentina LNG", la mega inversión bajo el RIGI por US$51.000 millones

El ministro de Economía, Luis Caputo, ya había anticipado la llegada inminente de este tipo de apuestas colosales destinadas a consolidar al sector energético como el principal generador de divisas.

En el plano socioeconómico, la etapa de construcción —prevista entre 2026 y 2030— movilizará más de 20.000 puestos de trabajo anuales, a los que se sumarán cerca de 8.000 empleos estables durante la fase de operación. Asimismo, el esquema contempla una fuerte integración de la cadena de valor doméstica, estimando contrataciones por unos US$15.000 millones en bienes y servicios nacionales, un impulso clave que busca consagrar a la Argentina como un actor ineludible en el mercado energético global.