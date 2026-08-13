YPF oficializó "Argentina LNG", la mega inversión bajo el RIGI por US$51.000 millones
Con la participación de socios internacionales, la petrolera estatal puso en marcha el proyecto hidrocarburífero más grande de la historia argentina.
En un hito histórico para la matriz productiva del país, la petrolera estatal YPF presentó formalmente el proyecto "Argentina LNG", catalogado como la iniciativa de inversión más grande enmarcada bajo el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).
Anunciado por el presidente y CEO de la compañía, Horacio Marín, el plan contempla desembolsos por un total de US$51.000 millones en conjunto con la firma italiana Eni y XRG, de Emiratos Árabes Unidos.
El megaproyecto tiene como objetivo central transformar el gas natural extraído de Vaca Muerta en gas natural licuado destinado a los mercados internacionales, operando desde el golfo San Matías, en la provincia de Río Negro.
Según detalló la compañía, el cronograma prevé un nivel de desembolsos cercano a los US$29.000 millones hasta 2031, año estimado para la puesta en marcha de dos unidades flotantes de licuefacción (FLNG) con una capacidad conjunta de 12 MTPA. De ese primer tramo, US$24.000 millones se destinarán a obras de infraestructura, mientras que los US$5.000 millones restantes se focalizarán en el desarrollo del upstream y la perforación de pozos.
"Argentina LNG" de YPF: impacto laboral, proveedores locales y una escala sin precedentes
La dimensión económica del proyecto adquiere otra perspectiva al dimensionar el volumen de los 21 expedientes aprobados previamente bajo el RIGI, que en total suman US$46.708 millones; es decir, la iniciativa impulsada por YPF en soledad supera con creces la suma de todos los demás proyectos combinados.
El ministro de Economía, Luis Caputo, ya había anticipado la llegada inminente de este tipo de apuestas colosales destinadas a consolidar al sector energético como el principal generador de divisas.
En el plano socioeconómico, la etapa de construcción —prevista entre 2026 y 2030— movilizará más de 20.000 puestos de trabajo anuales, a los que se sumarán cerca de 8.000 empleos estables durante la fase de operación. Asimismo, el esquema contempla una fuerte integración de la cadena de valor doméstica, estimando contrataciones por unos US$15.000 millones en bienes y servicios nacionales, un impulso clave que busca consagrar a la Argentina como un actor ineludible en el mercado energético global.
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