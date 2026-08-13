Cambió el pronóstico y se vienen más días con lluvias en AMBA pero con temperaturas rozando los 20 grados
Buenos Aires se prepara para un fin de semana largo con marcas térmicas en leve ascenso, aunque la inestabilidad y la nubosidad persistirán, según el SMN.
Tras varias jornadas signadas por el frío intenso y un cielo plomizo que derivó en lluvias durante la tarde y noche de este jueves, las condiciones meteorológicas comienzan a mostrar un leve giro en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
El tiempo continuará inestable en los próximos días, pero las marcas térmicas dejarán atrás los registros más crujientes del invierno para dar paso a un paulatino repunte hacia el fin de semana largo.
Para este viernes, el cielo se mantendrá mayormente nublado, con una temperatura mínima que descenderá hasta los 8 grados y una máxima que alcanzará los 13 grados, configurando una jornada todavía fría pero con ausencia de precipitaciones.
Lluvias y repunte de las temperaturas: cómo sigue el pronóstico en el AMBA
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Sábado: Continuará el cielo nublado y se prevé la probabilidad de lloviznas hacia la noche. Las temperaturas comenzarán a repuntar, oscilando entre los 11 grados de mínima y los 16 grados de máxima.
Domingo: Se esperan lluvias aisladas durante la madrugada y las primeras horas de la mañana, con una mejora progresiva hacia la tarde y noche bajo un cielo que se mantendrá nublado. Los registros térmicos se ubicarán entre los 13 y los 17 grados, marcando el tramo más templado del periodo.
Lunes (feriado): El día festivo transcurrirá con cielo mayormente nublado y marcas térmicas estables, posicionándose entre los 10 grados de mínima y los 16 grados de máxima.
Martes y miércoles: Hacia mitad de semana se prevé el retorno del ambiente fresco. El martes el cielo estará nublado con una amplitud térmica de 8 a 15 grados, mientras que el miércoles la nubosidad se alternará entre parcial y mayormente nublada, con un descenso que dejará las temperaturas entre los 9 y los 12 grados.
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