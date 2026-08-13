Cambió el pronóstico y se vienen más días con lluvias en AMBA pero con temperaturas rozando los 20 grados

Sábado: Continuará el cielo nublado y se prevé la probabilidad de lloviznas hacia la noche. Las temperaturas comenzarán a repuntar, oscilando entre los 11 grados de mínima y los 16 grados de máxima.

Domingo: Se esperan lluvias aisladas durante la madrugada y las primeras horas de la mañana, con una mejora progresiva hacia la tarde y noche bajo un cielo que se mantendrá nublado. Los registros térmicos se ubicarán entre los 13 y los 17 grados, marcando el tramo más templado del periodo.

Lunes (feriado): El día festivo transcurrirá con cielo mayormente nublado y marcas térmicas estables, posicionándose entre los 10 grados de mínima y los 16 grados de máxima.