Día del Niño: proyectan un gasto promedio de $57.500 por cada regalo

Las opciones más deseadas por los niños y niñas fueron:

Videojuegos (24%)

(24%) Salidas a parques de diversiones (20%)

(20%) Juguete tradicional (18%)

Un viaje corto (14%)

Los videojuegos pagos más populares del mercado actual tienen valores internacionales que rondan entre los 60 y 70 dólares, dependiendo de la consola o la plataforma móvil utilizada.

Dónde comprarán las familias y cómo impacta la inflación

A la hora de concretar las transacciones, la mayoría de los argentinos optará por realizar el paseo en los Centros Comerciales a Cielo Abierto (31%). Muy de cerca le sigue el Comercio Electrónico con un 28% (impulsado fuertemente por los Marketplaces y tiendas web directas) y los tradicionales Shoppings cerrados (20%).

En materia de precios, el informe destaca que la evolución de los regalos muestra una variación promedio por debajo de la inflación general, lo que evidencia una mayor racionalidad en las compras familiares. No obstante, existen excepciones ligadas a personajes de moda. Por ejemplo, impulsados por estrenos de cine, los artículos del Hombre Araña registraron aumentos superiores al 62% interanual debido a su altísima demanda de último momento.