Día del Niño: proyectan un gasto promedio de $57.500 por cada regalo
Para este Día del Niño, las consultoras estiman un gasto de $57.500. Los chicos prefieren los videojuegos y las familias buscan opciones educativas.
A pocos días de una nueva celebración por el Día del Niño, un reciente relevamiento privado proyectó que el gasto promedio será de $57.500 por regalo. Además, el informe destacó un fuerte cambio en las tendencias de consumo, donde los más chicos priorizan las experiencias y la tecnología sobre lo material.
¿Cuáles son los regalos más comprados por los adultos?
Según el estudio elaborado por la consultora Focus Market sobre más de 3.000 casos en todo el país, los juguetes continúan ocupando el primer lugar de las preferencias de los adultos con un 31%. Sin embargo, a diferencia de años anteriores, se observa un marcado crecimiento en opciones alternativas.
El segundo puesto lo ocupan los libros didácticos (21%), seguidos por los artículos deportivos (16%) y la indumentaria general (12%). Damián Di Pace, director de la consultora, explicó que este comportamiento económico refleja a un consumidor que busca "combinar el valor del regalo con utilidad, educación y durabilidad".
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Qué piden los chicos: el boom de los videojuegos y las experiencias
Al consultar a los verdaderos protagonistas sobre qué prefieren recibir este próximo 16 de agosto, las respuestas reflejaron una transformación clave en el mercado. El regalo dejó de estar asociado exclusivamente a un bien físico empaquetado.
Las opciones más deseadas por los niños y niñas fueron:
- Videojuegos (24%)
- Salidas a parques de diversiones (20%)
- Juguete tradicional (18%)
- Un viaje corto (14%)
Los videojuegos pagos más populares del mercado actual tienen valores internacionales que rondan entre los 60 y 70 dólares, dependiendo de la consola o la plataforma móvil utilizada.
Dónde comprarán las familias y cómo impacta la inflación
A la hora de concretar las transacciones, la mayoría de los argentinos optará por realizar el paseo en los Centros Comerciales a Cielo Abierto (31%). Muy de cerca le sigue el Comercio Electrónico con un 28% (impulsado fuertemente por los Marketplaces y tiendas web directas) y los tradicionales Shoppings cerrados (20%).
En materia de precios, el informe destaca que la evolución de los regalos muestra una variación promedio por debajo de la inflación general, lo que evidencia una mayor racionalidad en las compras familiares. No obstante, existen excepciones ligadas a personajes de moda. Por ejemplo, impulsados por estrenos de cine, los artículos del Hombre Araña registraron aumentos superiores al 62% interanual debido a su altísima demanda de último momento.
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