Una cadena de supermercados vendió una sucursal para pagar sueldos adeudados a sus empleados
Tiene varios locales en la provincia de Buenos Aires y hasta una sede mayorista, pero la caída del consumo afectó al negocio y hubo que hacer recortes.
La cadena de supermercados Toledo, con presencia en Mar del Plata, Necochea y Balcarce, vendió hace poco una de sus sucursales para poder hacer frente al pago de salarios del personal debido a que la caída del consumo limitó el ingreso de fondos.
La decisión fue comunicada de manera interna en la empresa y comunicada a representantes del Sindicato de Empleados de Comercio Zona Atlántica (SECZA), pero no trascendió cuál de las sucursales fue vendida para cubrir el pago del 60% de los salarios que faltaba abonar a los 1.800 trabajadores.
Según el medio Infogremiales, la cadena de supermercados se comprometió ante el Ministerio de Trabajo bonaerense a abonar este viernes lo que falta de los sueldos de julio.
Inicialmente desde la empresa habían anunciado que el pago se completaría el 18 de agosto, pero la nueva fecha logró suspender por el momento las asambleas de trabajadores y el estado de alerta.
Sin embargo, la situación no está resuelta. En junio de este año Toledo había tenido una situación similar al abonar primero el 50% de los sueldos y el aguinaldo en cuotas para luego cumplir con el resto una vez presentada la denuncia del sindicato ante el Ministerio de Trabajo.
Por el momento desde la empresa aseguraron que el personal que estaba en la sucursal que fue vendida será reubicado en otras áreas, pero se conformó una mesa de trabajo semanal entre la compañía y los gremios intervinientes, que son el SECZA (que nuclea a 1.400 empleados), más Camioneros, UATRE y Maestranza, para monitorear la situación.
Hasta esta semana el personal había hecho retención de tareas y otras medidas: el secretario general de SECZA, Guillermo Bianchi, explicó al sitio Infobae que el dato de la venta fue confirmado por un representante de la cadena de supermercados durante la reunión de esta semana en la Delegación Regional Mar del Plata del Ministerio de Trabajo bonaerense.
Además de 24 supermercados repartidos entre Santa Clara, Pinamar, Miramar, Mar del Plata, Necochea, Tres Arroyos y Balcarce, la compañía Toledo tiene 15 Mini Toledo en La Feliz y una serie de plantas: de panificados; de elaboración de chacinados; procesadora de aves y faenadora de cerdos.
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