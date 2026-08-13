Una cadena de supermercados vendió una sucursal para pagar sueldos adeudados a sus empleados

Por el momento desde la empresa aseguraron que el personal que estaba en la sucursal que fue vendida será reubicado en otras áreas, pero se conformó una mesa de trabajo semanal entre la compañía y los gremios intervinientes, que son el SECZA (que nuclea a 1.400 empleados), más Camioneros, UATRE y Maestranza, para monitorear la situación.

Hasta esta semana el personal había hecho retención de tareas y otras medidas: el secretario general de SECZA, Guillermo Bianchi, explicó al sitio Infobae que el dato de la venta fue confirmado por un representante de la cadena de supermercados durante la reunión de esta semana en la Delegación Regional Mar del Plata del Ministerio de Trabajo bonaerense.

Además de 24 supermercados repartidos entre Santa Clara, Pinamar, Miramar, Mar del Plata, Necochea, Tres Arroyos y Balcarce, la compañía Toledo tiene 15 Mini Toledo en La Feliz y una serie de plantas: de panificados; de elaboración de chacinados; procesadora de aves y faenadora de cerdos.