El Riesgo País cierra mayo por debajo de los 500 puntos
El índice que elabora JP Morgan tuvo una baja de -0,2% respecto a la jornada anterior, lo que analistas atribuyen una nueva y leve suba de los bonos argentinos.
El Riesgo País elaborado por la banca JP Morgan se afirma por debajo de los 500 puntos: al cerrar la rueda de este viernes se ubicó en 493 unidades, con una reducción de solo un punto con relación al cierre de la jornada anterior (-0,20%).
Según los analistas, el leve retroceso es producto de una nueva suba de los bonos de la deuda pública: tanto los Bonar como Globales avanzan hasta 0,7% en el mejor de los casos. Los GD operan en torno a los US$78,50 por lámina de 100 nominales, mientras que los AL de referencia como el AL30 se ubican en el rango de los US$61 a US$63.
De continuar con la caída del riego país durante la semana próxima, en el Gobierno esperan que al menos alcance el valor más bajo en lo que va de la gestión de Javier Milei, que se consiguió el 29 de enero, cuando llegó a 482 puntos.
Durante el mes el curso dio indicios de querer quebrar ese récord: a comienzos de mayo, por ejemplo, ese indicador había tocado los 496 puntos, producto de la mejora en la calificación de la deuda pública que le otorgó Fitch.
El 6 de mayo, como se recordará, esa calificadora anunciaba la mejora de su calificación crediticia a la Argentina a largo plazo, de 'CCC+' a 'B-' con perspectiva estable, según el documento que se conocía en ese momento, lo que llenó de entusiasmo a los principales gestores del Palacio de Hacienda.
Las expectativas del Gobierno sobre el Riesgo País
Desde el Ministerio que tiene a Luis Caputo a la cabeza esperaban que la tendencia se acentuara, pero pronto hubo nuevas subas del riesgo y se evaporaron las esperanzas de lanzarse al mercado de capitales para conseguir financiamiento.
La mejora en la calificación de la deuda pública argentina significa un avance hacia la posibilidad de que se concrete una caída en el riesgo país y así se le abra al Gobierno nacional la posibilidad de volver al mercado de capitales para refinanciar vencimientos que aquejan a corto y mediano plazo.
Por otro lado, también las acciones locales que cotizan en la Bolsa de Nueva York cerraron en positivo, con Telecom a la cabeza (+6%). Y en Buenos Aires la Bolsa subió 2,7%, también con Telecom a la cabeza, seguida de Banco Macro y las energéticas YPF, Edenor y TGN.
El Banco Central compró en el último día hábil de mayo US$70 millones y suma US$ 2.596 millones. Ya reunió US$9.756 millones en lo que va del año, el 97% del monto al que apuntaba llegar en todo 2026.
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