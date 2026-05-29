El Riesgo País cierra mayo por debajo de los 500 puntos

luis caputo ministerio de economia Luis Caputo, titular del Ministerio de Economía.

Las expectativas del Gobierno sobre el Riesgo País

Desde el Ministerio que tiene a Luis Caputo a la cabeza esperaban que la tendencia se acentuara, pero pronto hubo nuevas subas del riesgo y se evaporaron las esperanzas de lanzarse al mercado de capitales para conseguir financiamiento.

La mejora en la calificación de la deuda pública argentina significa un avance hacia la posibilidad de que se concrete una caída en el riesgo país y así se le abra al Gobierno nacional la posibilidad de volver al mercado de capitales para refinanciar vencimientos que aquejan a corto y mediano plazo.

Por otro lado, también las acciones locales que cotizan en la Bolsa de Nueva York cerraron en positivo, con Telecom a la cabeza (+6%). Y en Buenos Aires la Bolsa subió 2,7%, también con Telecom a la cabeza, seguida de Banco Macro y las energéticas YPF, Edenor y TGN.

El Banco Central compró en el último día hábil de mayo US$70 millones y suma US$ 2.596 millones. Ya reunió US$9.756 millones en lo que va del año, el 97% del monto al que apuntaba llegar en todo 2026.