ANSES: el pago de $92.000 extra que recibirá un grupo de beneficiarios

Cómo se accede al beneficio

Se debe completar el formulario de Solicitud Asignación por Embarazo Protección Social, que se encuentra disponible en ANSES.

Por su parte, el plazo para poder acceder al acumulado del 20% retenido durante los meses de gestación es de hasta 12 meses desde la finalización del embarazo y es importante que el/la hijo/a se encuentre inscripto en el Programa Sumar.