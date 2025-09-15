ANSES: el pago de $92.000 extra que recibirá un grupo de beneficiarios
El organismo estatal brindó toda la información sobre estos montos destinados a distintos beneficiarios durante el noveno mes del año.
La Administración Nacional de la Seguridad Social(ANSES) anunció, durante los últimos días, el calendario de pagos de cada una de sus prestaciones para septiembre, entre las que se encuentran las jubilaciones y pensiones. Además, también comunicó un ajuste en cada uno de sus programas luego de que se conociera la inflación de julio, que fue del 1,9%.
Como sucede en cada mes, el pago de cada prestación que otorga el organismo está atada al último dígito del Documento Nacional de Identidad (DNI) de los beneficiarios. Además, cada pago se deposita de manera automática en la cuenta bancaria de cada usuario.
Quiénes cobran el extra de ANSES
La Administración Nacional de la Seguridad Social emitirá el haber correspondiente a la Asignación por Embarazo.
Al igual que como ocurre con la Asignación Universal por Hijo (AUH), el organismo emite el 80% de la prestación social de la Asignación por Embarazo y el 20% restante se retiene.
Actualmente, el importe que se cobra por la prestación social es de $92.070,40, mientras que el 20% restante es de $23.017,60.
Cómo se accede al beneficio
Se debe completar el formulario de Solicitud Asignación por Embarazo Protección Social, que se encuentra disponible en ANSES.
Por su parte, el plazo para poder acceder al acumulado del 20% retenido durante los meses de gestación es de hasta 12 meses desde la finalización del embarazo y es importante que el/la hijo/a se encuentre inscripto en el Programa Sumar.
