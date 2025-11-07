Nuevo aumento salarial para el personal doméstico: cuánto cobrarán en noviembre y diciembre

No obstante, los porcentajes y números del último acuerdo son provisorios, ya que todavía resta formalizarlos con las rúbricas de todas las partes, inclusive la final de la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello.

Cuánto pasarán a cobrar las empleadas domésticas

personal domestico

De esta manera, el salario mínimo para empleadas de Casas Particulares será el siguiente: para noviembre $3.096 la hora para las trabajadoras con retiro de la quinta categoría, es decir el personal de tareas generales, lo que equivale a unos $40 más. Según los números provisorios, el salario quedará en unos $380.000.

Para aquellas que trabajan "con cama adentro”, la hora mínima pasará a ser de $3.340,10, unos $ 43 pesos más, mientras que el mes subirá unos $5.400 y quedará en $422.315.

En tanto, el incremento para el último mes del año quedaría en $3.136 el mínimo la hora para la quinta categoría con retiro; y en $3.383,50 para aquellas que tienen franco sólo el fin de semana. El mes para cada caso se ubicará en valores cercanos a $384.722 y $427.805, respectivamente.