Nuevo aumento salarial para el personal doméstico: cuánto cobrarán en noviembre y diciembre
La Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares (CNTCP) acordó subas de 1,4% en noviembre y 1,3% en diciembre, además de $14.000 no remunerativos.
La Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares (CNTCP) confirmó un nuevo aumento para el personal doméstico correspondiente al último bimestre del año, que será de un total de 2,7%.
El incremento se pagará dividido en dos tramos: 1,4% en noviembre y 1,3% en diciembre, además de $14.000 extra a pagarse por tres meses, incluido en enero, para las empleadas que superen las 16 horas semanales.
El punto de tensión se dio cuando frente a la oferta del Gobierno que, en principio, era de 1,3% para noviembre y 1,2% para diciembre, los representantes de la parte trabajadora contraofertaron 1,5% para este mes (dejando diciembre sin cambios).
En principio, desde el Gobierno no querían ceder a ese pedido, pero en cambio ofrecieron tres cifras de $14.000, por lo que se acercaron posiciones y acordaron una suba de 2,7% por los dos meses que quedan hasta finalizar el año, sumando además la mencionada cifra no remunerativa por tres meses consecutivos.
De esta forma queda sin ajuste el mes de octubre, ya que el incremento pactado con anterioridad fue de 6,5% fragmentado entre julio, agosto y septiembre pasados.
No obstante, los porcentajes y números del último acuerdo son provisorios, ya que todavía resta formalizarlos con las rúbricas de todas las partes, inclusive la final de la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello.
Cuánto pasarán a cobrar las empleadas domésticas
De esta manera, el salario mínimo para empleadas de Casas Particulares será el siguiente: para noviembre $3.096 la hora para las trabajadoras con retiro de la quinta categoría, es decir el personal de tareas generales, lo que equivale a unos $40 más. Según los números provisorios, el salario quedará en unos $380.000.
Para aquellas que trabajan "con cama adentro”, la hora mínima pasará a ser de $3.340,10, unos $ 43 pesos más, mientras que el mes subirá unos $5.400 y quedará en $422.315.
En tanto, el incremento para el último mes del año quedaría en $3.136 el mínimo la hora para la quinta categoría con retiro; y en $3.383,50 para aquellas que tienen franco sólo el fin de semana. El mes para cada caso se ubicará en valores cercanos a $384.722 y $427.805, respectivamente.
