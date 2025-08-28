Los imperdibles chats de los vecinos conchetos de Nordelta que reveló Jorge Rial
Tras el escándalo por los audios de Diego Spagnuolo que salpica a los dueños de la Suizo Argentina, trascendió la reacción de los vecinos de los Kovalivker.
El escándalo que se desató en el Gobierno luego de que se filtraran audios de Diego Spagnuolo hablando de presuntas coimas pedidas por Karina Milei en la compra de medicamentos en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), la droguería Suizo Argentina quedó en la mira -al igual que toda la gestión libertaria- por su posible involucramiento en la causa por corrupción.
Lo cierto es que, en pos de investigar, la Justicia ya realizó varios allanamientos al barrio donde viven Emmanuel y Jonathan Kovalivker en Nordelta, tras lo cual explotó el chat de vecinos que Jorge Rial no dudó en mostrar en una nueva emisión de "Argenzuela" (C5N).
"Cuando vieron el quilombo que armamos, empezaron a chatear... '¡salimos en Argenzuela!'", contó el conductor de C5N, previo a dar lugar a la lectura de los mensajes: "Prendan ahora", reza el primer mensaje, con imágenes de Rial en pantalla.
Entre risas, Mauro Federico siguió mostrando los chats: "Toda nuestra discusión sobre si la guardia tiene que avisar o no", continuaba otro vecino, en relación al accionar del servicio de seguridad del country. "¿Con qué derecho publica eso?", se indigna otro habitante del barrio de los Kovalivker.
"Chicos, indudablemente no se lleva bien este grupo, hay alguien que boconea...", bromeó el conductor con su equipo.
El chat continúa con un extenso mensaje de otro vecino: "Estoy escuchando, asombro, a Marcelo Bonelli y su equipo en Mitre, hablando de la mansión del Sr. Jonathan Kovalivker en el lote 6 de La Isla. Y mostrando fotos de su colección de Porsche con los cuales él y sus amigos paseaban por La Isla y Nordelta. Pregunta: ¿el Sr. Jonathan Kovalivker es residente de La Isla? ¿Dueño? ¿Inquilino? ¿O es otro invento de la prensa? ¿Alguien sabe responderme?", manifestó indignado.
"Es dueño, era la casa de (Diego) Simeone, pero no creo que la plata la haya hecho ahora, la empresa tiene 100 años", contestó una vecina.
