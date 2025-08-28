Los imperdibles chats de los vecinos conchetos de Nordelta que reveló Jorge Rial

"Chicos, indudablemente no se lleva bien este grupo, hay alguien que boconea...", bromeó el conductor con su equipo.

El chat continúa con un extenso mensaje de otro vecino: "Estoy escuchando, asombro, a Marcelo Bonelli y su equipo en Mitre, hablando de la mansión del Sr. Jonathan Kovalivker en el lote 6 de La Isla. Y mostrando fotos de su colección de Porsche con los cuales él y sus amigos paseaban por La Isla y Nordelta. Pregunta: ¿el Sr. Jonathan Kovalivker es residente de La Isla? ¿Dueño? ¿Inquilino? ¿O es otro invento de la prensa? ¿Alguien sabe responderme?", manifestó indignado.

"Es dueño, era la casa de (Diego) Simeone, pero no creo que la plata la haya hecho ahora, la empresa tiene 100 años", contestó una vecina.

(90) C5N EN VIVO _ Toda la información en un solo lugar - Seguí la transmisión las 24 horas - YouTube - Google Chrome 2025-08-28 17-55-36 Chat de vecinos de Nordelta.