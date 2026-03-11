Empleados de comercio discuten un nuevo aumento salarial: qué podría pasar con el bono de $100.000

De acuerdo con lo establecido en el último acuerdo, este adicional continuará pagándose hasta marzo y luego pasará a integrarse al salario básico desde abril. Cuando eso ocurra, comenzará a formar parte del cálculo de distintos ítems del recibo de sueldo, como la antigüedad o el presentismo.

Sin embargo, al convertirse en remunerativo también implicará mayores descuentos por aportes y contribuciones. Por ese motivo, desde el gremio buscarán que el nuevo acuerdo incluya algún incremento adicional que permita sostener el ingreso real de los trabajadores.

En ese contexto, la paritaria del sector comercial entra en una fase decisiva y en las próximas semanas podrían definirse nuevas mejoras salariales para uno de los gremios con mayor cantidad de afiliados en la Argentina.