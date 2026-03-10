Gran Hermano 2001 vs. hoy: cuánto cobrarían los ganadores si se ajustara por inflación, dólar y salarios

Al cumplirse casi 25 años de aquel acontecimiento, un cálculo financiero permite dimensionar cuánto dinero representarían exactamente esos mismos premios en la actualidad. Para ello, se aplicaron tres variables de ajuste distintas: el valor del dólar actual a $1.420, la evolución del Salario Mínimo (que en aquel momento era de apenas $200 y hoy se ubica en $352.400), y el índice de inflación acumulada que registran los datos oficiales desde ese año.