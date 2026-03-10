Gran Hermano 2001 vs. hoy: cuánto cobrarían los ganadores si se ajustara por inflación, dólar y salarios
El primer campeón de Gran Hermano se llevó más de cien mil dólares. Un análisis económico revela la exorbitante cifra que representaría en la actualidad.
El 30 de junio de 2001 finalizó la primera edición del Gran Hermano, dejando cifras que hoy resultan impensadas para la televisión argentina. En plena época de la convertibilidad, los cuatro finalistas se repartieron un jugoso botín económico que marcó un hito en la pantalla chica.
Al cumplirse casi 25 años de aquel acontecimiento, un cálculo financiero permite dimensionar cuánto dinero representarían exactamente esos mismos premios en la actualidad. Para ello, se aplicaron tres variables de ajuste distintas: el valor del dólar actual a $1.420, la evolución del Salario Mínimo (que en aquel momento era de apenas $200 y hoy se ubica en $352.400), y el índice de inflación acumulada que registran los datos oficiales desde ese año.
El premio del campeón de Gran Hermano: más de 200 millones de pesos de hoy
El gran ganador de aquella primera temporada fue el profesor de educación física que ingresó como suplente, Marcelo Corazza.
Premio original: Se consagró campeón tras permanecer 63 días en la casa y recibió un cheque de $121.200 (es decir, US$ 121.200 de la época).
Actualizado por Dólar: Al multiplicar esa cifra por la cotización actual, el premio hoy equivaldría a $172.104.000.
Actualizado por Salario Mínimo: En 2001, su premio equivalía a 606 sueldos básicos. Si se le paga esa misma cantidad de salarios hoy en día, el pozo treparía a unos impresionantes $213.554.400.
Actualizado por Inflación: Si se toma el índice de precios oficial acumulado durante estas más de dos décadas, el monto representaría aproximadamente $75.371.600.
Cuánto le correspondería al resto de los finalistas
Para los demás integrantes del podio, los montos ajustados también arrojan cifras millonarias en comparación con los premios devaluados que se entregan en los certámenes televisivos actuales:
El segundo puesto:
Premio original: La subcampeona, Tamara Paganini, obtuvo $39.406 por haber resistido 112 días de encierro.
Actualizado por Dólar: Representaría hoy unos $55.956.520.
Actualizado por Salario Mínimo: Equivaldría a $69.433.372 (alrededor de 197 sueldos básicos de hoy).
Actualizado por Inflación: Serían alrededor de $24.505.700.
El tercer puesto:
Premio original: El recordado estratega del juego, Gastón Trezeguet, se llevó $23.642.
Actualizado por Dólar: La suma actualizada asciende a $33.571.640.
Actualizado por Salario Mínimo: Sería el equivalente a $41.657.204 (aproximadamente 118 salarios mínimos).
Actualizado por Inflación: Alcanzaría los $14.702.400.
El cuarto puesto:
Premio original: La periodista Daniela Ballester cerró la tabla de los finalistas cobrando un total de $15.752.
Actualizado por Dólar: Representaría en la actualidad unos $22.367.840.
Actualizado por Salario Mínimo: Equivaldría a $27.755.024 (casi 79 salarios básicos actuales).
Actualizado por Inflación: La actualización por el índice oficial de precios arrojaría unos $9.795.800.
