Un empleado de Lácteos Verónica llora en vivo por radio tras sufrir el recorte del 50% de su sueldo

El colapso total: de no dar abasto a tener las plantas de lácteos paralizadas

El quiebre en la actividad de la empresa fue vertiginoso. Mendoza recordó con dolor el fuerte contraste productivo que vivieron en el corto plazo: "Hace un año y medio no dábamos abasto vendiendo mercadería, haciendo repartos. Teníamos jornadas de 12 horas en la calle. Y hoy no tenemos nada para vender".

La parálisis no afecta únicamente a la sucursal del conurbano bonaerense. Las tres plantas principales que la firma posee en el interior de la provincia de Santa Fe se encuentran totalmente paralizadas hace más de 60 días debido a que no está ingresando leche para procesar, lo que deja a toda la cadena desabastecida.

Esta crisis de abastecimiento va de la mano con el desplome generalizado del poder adquisitivo a nivel nacional, donde se estima que el consumo de leche cayó un 40%.

"Yo me siento una persona común y muy laburadora. Uno tiene derecho a ganarse el pan todos los días. Yo quiero simplemente trabajar, no sé hacer otra cosa", expresó con la voz quebrada el operario, padre de tres hijos. En su desgarrador pedido final, apuntó contra el contexto económico actual: "Los rumbos que estamos llevando hoy no son buenos para la industria nacional. Defendamos a las empresas argentinas, por favor".