Un empleado de Lácteos Verónica llora en vivo por radio tras sufrir el recorte del 50% de su sueldo
La empresa de lácteos envió telegramas a los operarios de su planta en Boulogne para reducir sus jornadas a cuatro horas y pagarles solo la mitad del salario.
La crisis económica sigue cobrándose víctimas en el entramado productivo nacional. En las últimas horas, la histórica empresa argentina Lácteos Verónica agravó su crisis interna y comenzó a enviar telegramas a sus empleados para notificarles una drástica reducción en sus condiciones laborales y salariales.
El drama salió a la luz a través del crudo testimonio de Ramón Mendoza, un trabajador de 55 años que se desempeña en la planta que la firma tiene en la localidad bonaerense de Boulogne. En diálogo con Gustavo Sylvestre por Radio 10, el operario detalló la angustiante situación que atraviesan las 52 familias que aún conservan su puesto en ese establecimiento tras la renuncia de varios compañeros.
Jornadas reducidas, sueldos por la mitad y deudas acumuladas
Según relató Mendoza, a partir del jueves pasado la empresa comenzó a enviar notificaciones legales intimando al personal a cumplir una jornada reducida de apenas cuatro horas. Como contrapartida, Lácteos Verónica les anunció que pasará a pagarles únicamente el 50% de sus salarios durante los próximos 60 días.
Esta medida de ajuste llega en un contexto de asfixia financiera para los trabajadores, quienes ya venían sufriendo graves incumplimientos en los pagos. "Nos deben el aguinaldo y nos deben dos meses de sueldo", denunció Ramón, agregando que recientemente la firma solo les hizo un depósito irrisorio de $58.000 "como para decir que movieron la cuenta".
A la falta de ingresos se le suma el brutal impacto del aumento del costo de vida. El trabajador graficó que muchos de sus compañeros que alquilan pasaron de pagar facturas de luz de $50.000 a $250.000, volviendo prácticamente imposible sostener la economía básica del hogar.
El colapso total: de no dar abasto a tener las plantas de lácteos paralizadas
El quiebre en la actividad de la empresa fue vertiginoso. Mendoza recordó con dolor el fuerte contraste productivo que vivieron en el corto plazo: "Hace un año y medio no dábamos abasto vendiendo mercadería, haciendo repartos. Teníamos jornadas de 12 horas en la calle. Y hoy no tenemos nada para vender".
La parálisis no afecta únicamente a la sucursal del conurbano bonaerense. Las tres plantas principales que la firma posee en el interior de la provincia de Santa Fe se encuentran totalmente paralizadas hace más de 60 días debido a que no está ingresando leche para procesar, lo que deja a toda la cadena desabastecida.
Esta crisis de abastecimiento va de la mano con el desplome generalizado del poder adquisitivo a nivel nacional, donde se estima que el consumo de leche cayó un 40%.
"Yo me siento una persona común y muy laburadora. Uno tiene derecho a ganarse el pan todos los días. Yo quiero simplemente trabajar, no sé hacer otra cosa", expresó con la voz quebrada el operario, padre de tres hijos. En su desgarrador pedido final, apuntó contra el contexto económico actual: "Los rumbos que estamos llevando hoy no son buenos para la industria nacional. Defendamos a las empresas argentinas, por favor".
