Reclamo salarial de la Policía de Jujuy derivó en incidentes frente a la Casa de Gobierno
El malestar se profundizó luego de que el gobierno de Jujuy otorgara un aumento del 70% a la plana mayor de la Policía y otros sectores como los custodios de los funcionarios y dispusiera uno mucho menor al resto de los agentes.
En la noche del lunes un grupo de efectivos de la Policía de Jujuy y sus familiares se manifestaron en Plaza Belgrano, frente a la Casa de Gobierno, para protestar contra el aumento de salarios dispuesto por el Ejecutivo jujeño. Tras varias horas, la protesta comenzó a degenerar y terminó em incidentes con pirotecnia y ataques a la estructura del edificio sede del Ejecutivo.
Desde temprano, la concentración reunió a manifestantes que llevaban carteles y algunos tenían parte del rostro cubierto. Parte de los familiares y allegados a los agentes expresaron su rechazo al acuerdo, al considerar que no respondía a las demandas originales, especialmente, en relación con el pedido de un aumento salarial del 50%.
En un momento un grupo de manifestantes comenzó a arrojar pirotecnia hacia el edificio gubernamental, lo que generó la formación de un cordón policial en el acceso al edificio sobre la calle Sarmiento.
En ese marco, otro sector de los manifestantes intentó derribar una de las rejas del portón, lo que aumentó la tensión, aunque afortunadamente no hubo enfrentamientos directos entre los manifestantes y la Policía apostada en el lugar.
El conflicto salarial en las fuerzas de seguridad comenzó cuando efectivos de la Policía de Jujuy salieron a las calles para exigir un aumento del salario básico y mejoras en las condiciones de trabajo. El malestar se agravó luego de que se conocieran aumentos diferenciados otorgados a la plana mayor de la Policía, que alcanzaron el 70%, y a sectores específicos como los custodios de las autoridades de Gobierno y el Cuerpo Especial de Operaciones Policiales (CEOP), lo que generó asperezas con el personal de menor rango.
El viernes pasado, una delegación de policías retirados fue recibida por el ministro de Hacienda, Federico Cardozo, en un encuentro en el que también participaron representantes de la Jefatura de Policía y del Servicio Penitenciario. En esa reunión se acordó la conformación de una mesa de diálogo para tratar la situación salarial y las demandas del sector.
Los delegados adelantaron que presentarán un pedido formal de aumento del 50% para el personal policial y penitenciario, en línea con la magnitud de los reclamos expresados durante las recientes movilizaciones.
