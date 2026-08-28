Empresarios ofrecieron una suba de $7.356 cuando el salario mínimo debería ser de casi $1.000.000

“Lo que hace el Gobierno es una parodia. Los empresarios proponen un valor insignificante. Como no pueden hacer desaparecer al Consejo del Salario los vacían de contenido, de su funcionamiento y luego termina decidiendo por decreto para que sea un índice de referencia para todas las discusiones salariales”, se quejó ante El Destape uno de los referentes sindicales que participaron de la reunión que se realizó de modo virtual.

Los representantes de los trabajadores también plantearon la necesidad de restablecer el salario social complementario y el programa Volver al Trabajo.

Salario mínimo licuado

El último informe del Centro de Investigación y Formación de la República Argentina (CIFRA) de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) reveló que en lo que va de la gestión libertaria el poder de compra del SMVM acumula una caída superior al 40%. "El fuerte impacto inflacionario de los primeros meses provocó un retroceso inicial del 30% que no fue revertido; por el contrario, desde hace dos años se registran contracciones mensuales consecutivas", advierte el informe.

Desde diciembre de 2023 cada que se reunió el Consejo Nacional del Salario Mínimo el gobierno de Milei, ante la falta de acuerdo entre trabajadores y cámaras empresarias, laudó siempre con subas muy por debajo de la inflación y en línea con las propuestas empresariales en detrimento de los trabajadores.

De esta manera el SMVM se encuentra en mínimos históricos que lo ubican incluso por debajo de los niveles que mostraba durante la crisis de la etapa final del gobierno de Mauricio Macri e incluso del registardo durante la pandemia.

En la actualidad "el poder adquisitivo del salario mínimo resulta 60% menor que el de 2015 y se ubica 20% por debajo de los niveles de la década de 1990" señala el informe de CIFRA-CTA.

Y advierte que "para dimensionar de manera directa la magnitud de este retroceso, cabe señalar que si el salario mínimo hubiera acompañado la inflación desde 2015 sin perder poder adquisitivo, hoy se ubicaría en torno a los 955 mil pesos".

De acuerdo con CIFRA-CTA una forma más clara de medir el impacto de esta caída es contrastar el salario con alimentos esenciales. Hace diez años, en junio de 2016, una hora de salario mínimo equivalía a un kilo de pan; hoy, con un valor horario de 1.839 pesos, se requieren dos horas y media de trabajo para comprar un kilo de pan. La brecha es aún mayor en productos como la carne picada, donde se pasó de requerir dos horas de trabajo en 2016 a prácticamente 6 horas en la actualidad.

La fuerte devaluación del SMVM se evidencia también en relación con los servicios, entre ellos el transporte público. En 2016 se pagaba un viaje de ida y vuelta en subte con 15 minutos de trabajo percibiendo el SMVM; hoy para pagar el mismo viaje sería necesario trabajar 1 hora y 41 minutos a ese salario.

En tanto cada vez son menores los porcentajes de la Canasta Básica Alimentaria (CBA), que mide el umbral por debajo del cual se cae en la indigencia y de la Canasta Básica Total (CBT), que marca el nivel de pobreza, que logran cubrirse con el SMVM.

En junio pasado, la CBA para una familia compuesta por dos adultos y dos niños alcanzó los 690 mil pesos mientras el SMVM sigue en 367.800 pesos, es decir que alcanza para cubrir apenas poco más de la mitad de la CBA. En ese mismo mes se necesitaron más de 4 SMVM para alcanzar la línea de pobreza de esa misma "familia tipo", que se ubicó en 1,5 millones de pesos.

"Debido a su bajo nivel, el SMVM ha dejado de ser ejercer su función de piso salarial y de ser una referencia en el mercado laboral, como se evidencia en la comparación con los salarios efectivamente percibidos", advierte entre sus conclusiones el informe de CIFRA-CTA. Y recuerda que en junio de 2016, este piso equivalía al 37,2% del salario promedio registrado del sector privado; en la actualidad, representa apenas el 16,6% de dicha remuneración, la cual también sufrió un fuerte deterioro en términos reales desde entonces.