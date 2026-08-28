"Cobro más en un kioskito": le ofrecieron $2.000.000 por trabajo remoto con beneficios, lo rechazó y es viral
Una experta en tecnología rechazó una tentadora oferta laboral y generó controversia. Aseguró que en un kioskito ganaría más dinero trabajando.
Una profesional del área tecnológica causó un gran revuelo en las redes tras rechazar una oferta laboral. Argumentó que atendiendo un kioskito ganaría mucho más dinero que los dos millones que le ofrecían, a pesar de los amplios beneficios corporativos. Esto generó un intenso debate sobre los salarios en Argentina.
La identidad detrás del polémico kioskito
La protagonista de esta historia virtual se identifica en la plataforma X bajo el seudónimo de Val Ackerman (@ValtoryDev). Sin embargo, su verdadero nombre es Valeria Ibañez, quien cuenta con un currículum altamente técnico y una formación muy especializada dentro de la industria digital.
Según su trayectoria profesional, se desempeña como Chapter Lead en Arquitectura Mobile y Frontend, Soluciones Fintech y POS, e Ingeniería Asistida por Inteligencia Artificial. Este elevado nivel de seniority es la clave principal para comprender por qué la remuneración ofrecida le pareció completamente insuficiente para asumir un cargo directivo.
Los beneficios de la oferta que fue rechazada
A través de su publicación, que rápidamente se volvió viral, Valeria detalló minuciosamente las condiciones del puesto de "Manager" para una agencia de marketing que decidió dejar pasar. Las pautas contractuales que desataron la polémica incluían:
- Modalidad de trabajo: Empleo 100% remoto desde la comodidad del hogar.
- Jornada laboral: Lunes a viernes de 9:00 a 18:00 horas, adaptado al huso horario de Argentina.
- Salario inicial: Durante el primer mes de entrenamiento, la remuneración fijada era de $1.700.000 ARS.
- Salario definitivo: A partir del segundo mes, el sueldo mensual ascendía a $2.000.000 ARS.
- Cobertura de salud: Plan médico de primera línea.
- Extras económicos: Pago del Sueldo Anual Complementario (aguinaldo) correspondiente a los meses de junio y diciembre.
- Descanso: Vacaciones fijas y remuneradas, sumando además 4 días hábiles extra para ser tomados en la temporada de invierno luego de cumplir un año de antigüedad.
- Condiciones legales: Contrato con una empresa radicada en Estados Unidos, pero gozando de todos los beneficios laborales de Argentina sin el requerimiento de una visa o Green Card.
El debate virtual: ¿Sueldo precarizado o desconexión de la realidad?
La fulminante frase "cobro más trabajando en un kioskito, dejá nomás" fue el detonante exacto para que el tuit superara las 160 mil visualizaciones, acumulando cientos de comentarios y abriendo una profunda grieta entre los usuarios de la red social.
Por un lado, una gran cantidad de internautas criticaron duramente su postura, acusándola de estar completamente desconectada de la crisis económica que atraviesa el país. "En un kiosco te pagan un millón con suerte y trabajando 12 horas", le reprochó un usuario de manera tajante, mientras que otros ironizaron pidiéndole el contacto del comercio para enviarle su currículum. Varios empleados de comercio aprovecharon el espacio para contar que cumplen jornadas sumamente extenuantes por sueldos que apenas logran rozar los 800 mil pesos mensuales.
Sin embargo, otro sector importante de la comunidad tecnológica salió a respaldar a la experta. Sus defensores argumentaron que, para tratarse de una compañía estadounidense contratando un rol gerencial, la oferta estaba muy por debajo de los estándares del mercado internacional. En este sentido, señalaron que la agencia extranjera simplemente buscaba abaratar sus costos operativos contratando mano de obra altamente calificada en Argentina a un precio casi de remate.
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