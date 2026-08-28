"Cobro más en un kioskito": le ofrecieron $2.000.000 por trabajo remoto con beneficios, lo rechazó y es viral

Por un lado, una gran cantidad de internautas criticaron duramente su postura, acusándola de estar completamente desconectada de la crisis económica que atraviesa el país. "En un kiosco te pagan un millón con suerte y trabajando 12 horas", le reprochó un usuario de manera tajante, mientras que otros ironizaron pidiéndole el contacto del comercio para enviarle su currículum. Varios empleados de comercio aprovecharon el espacio para contar que cumplen jornadas sumamente extenuantes por sueldos que apenas logran rozar los 800 mil pesos mensuales.

Sin embargo, otro sector importante de la comunidad tecnológica salió a respaldar a la experta. Sus defensores argumentaron que, para tratarse de una compañía estadounidense contratando un rol gerencial, la oferta estaba muy por debajo de los estándares del mercado internacional. En este sentido, señalaron que la agencia extranjera simplemente buscaba abaratar sus costos operativos contratando mano de obra altamente calificada en Argentina a un precio casi de remate.