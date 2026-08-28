El Gobierno avaló un salario básico de $3.335.917,91 para profesionales con título universitario

Como parte integral de las paritarias, se establecieron sumas no remunerativas y bonificaciones clave para los trabajadores de ambos convenios, que dinamizan el poder adquisitivo del sector:

Día del Trabajador de la Sanidad: Se abonará una suma de pago único de $101.560 que deberá liquidarse antes del 20 de septiembre.

Se abonará una suma de pago único de que deberá liquidarse antes del 20 de septiembre. Bono vacacional: Fijado en $336.438,37 para el sector farmacéutico y $222.621 para droguerías.

Fijado en $336.438,37 para el sector farmacéutico y $222.621 para droguerías. Sala maternal: Se acordó una suma no remunerativa de $472.223,79 (farmacéuticas) y $379.272 (droguerías).

Se acordó una suma no remunerativa de $472.223,79 (farmacéuticas) y $379.272 (droguerías). Comedor: Se otorgarán $14.916 en aquellos establecimientos que no cuenten con el servicio para su personal.

Las partes empresariales y sindicales volverán a reunirse en noviembre de 2026 y enero de 2027 para revisar la evolución inflacionaria y definir nuevas readecuaciones en los haberes de la actividad.