En julio, los salarios registrados subieron 2,2% y consiguieron ganarle a la inflación

En el sector público también se detectan diferencias internas. Mientras que el subsector nacional solo creció 0,6% en julio y 24,5% interanual, el subsector provincial mostró una expansión del 2,6% en el mes y 47,3% frente a igual mes de 2024. Estas divergencias marcan que las paritarias y los acuerdos salariales dependen en gran medida de cada jurisdicción.

Más allá de los avances estadísticos, el poder de compra sigue siendo un punto crítico: con una inflación acumulada de 17,3% en lo que va del año, los ingresos apenas logran empatar o superar levemente al costo de vida. Según encuestas, más del 80% de los trabajadores considera insuficiente su salario para cubrir los gastos básicos. A ello se suma la brecha salarial de género, que se mantiene en torno al 27% y que se profundiza en áreas como la salud y la industria.