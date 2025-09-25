La pobreza bajó en el primer semestre de 2025: el índice fue del 31,6% según INDEC

El análisis por edades muestra con claridad dónde se concentra el mayor impacto: el 45,4% de los niños de entre 0 y 14 años vive en hogares pobres. Entre los jóvenes de 15 a 29 años, la tasa es del 37%, mientras que en los adultos de 30 a 64 años baja al 27,7%. En los mayores de 65 años la incidencia es menor, aunque no despreciable: 10,8%.

pobreza infantil

Las diferencias regionales también marcan contrastes fuertes. El Noreste argentino sigue encabezando los niveles más altos de pobreza con un 39%, seguido por Cuyo con 33,8%. En cambio, la Patagonia presenta la tasa más baja con un 27%, mientras que la región Pampeana registra un 30,5%.

Por último, el INDEC destacó que la baja fue más notoria en las ciudades de menor tamaño, con un descenso de 8,8 puntos porcentuales, mientras que en los grandes centros urbanos la reducción fue de seis puntos. Aunque los números reflejan una mejora respecto de 2024, la situación sigue mostrando que millones de argentinos no logran cubrir las necesidades básicas de sus hogares.