En la era Milei, cerraron 1.800 panaderías y se destruyeron 15 mil empleos en el sector
Desde la Cámara de Industriales Panaderos advirtieron que ni la crisis de 2001 no el impacto de la pandemia fueron tan nocivos para el sector como las políticas económicas del Gobierno.
La Cámara de Industriales Panaderos (Cipan) informó que desde fines de 2023, cuando Javier Milei asumió al frente de la Casa Rosada, cerraron 1.800 panaderías en todo el país lo que provocó la pérdida de entre 11 mil y 15 mil puestos de trabajo, al tiempo que las ventas del sector cayeron hasta 85% mientras que los costos de producción se dispararon.
El titular de Cipan, Martín Pinto, afirmó que el sector "está trabajando siempre a pérdida" y solo está “subsistiendo”. En ese sentido, señaló que otros momentos complicados como la crisis del 2001 y la pandemia “no es nada comparado con lo que estamos viviendo hoy".
"En estos dos últimos años tuvimos 1.800 panaderías cerradas, con una pérdida de entre 11.000 y 15.000 puestos de trabajo. Si vos me decís que es solamente la panadería, no, es en general. Tenemos 17.000 pymes cerradas en estos dos años, con casi 300.000 puestos de trabajo perdidos", advirtió Pinto en diálogo con AM 530.
Según contó, panaderías de todo el país están recibiendo boletas de luz "totalmente desorbitantes", con aumentos de entre un 45% y 50% en comparación con el mes anterior. Al mismo tiempo, "hace dos años que venimos en caída libre, con una baja del consumo de 55% en pan y 85% en lo que es pastelería y tortas".
"Todo lo que no vendemos en los mostradores repercute en nuestros negocios, y lamentablemente lo que primero que tiene que hacer un panadero es empezar a suspender gente, empezar a dar de baja compañeros", sostuvo.
"Nos siguen aumentando todo, pero nosotros no trabajamos o la realidad es que estamos trabajando cada vez menos", agregó. Pinto explicó que es "imposible" soportar estos incrementos sin trasladarlos a precios, lo que se traduce en una caída de la demanda. "La gente hoy compra lo que puede y no lo que quiere", concluyó.
