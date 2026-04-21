En la era Milei el poder adquisitivo del salario mínimo cayó 40% y está en su nivel más bajo en más de 20 años

El salario mínimo nominal tuvo incrementos casi todos los meses del período analizado, pero estos aumentos no lograron superar la inflación. En diciembre de 2023, se produjo una caída del 15%, seguida por otra de 17% en enero de 2024. Posteriormente, los incrementos nominales mensuales (de 292.446 pesos en febrero de 2025 a 346.800 pesos en febrero de 2026) resultaron insuficientes frente al alza de los precios, lo que acentuó la pérdida de poder adquisitivo.

Asimismo la evolución de los salarios reales mostró diferencias por sector. Los asalariados formales del sector privado perdieron 2,3% de su poder adquisitivo de noviembre de 2023 a enero de 2026, según el Índice de Salarios. En enero de 2026, la remuneración promedio sin estacionalidad se ubicó en 2.066.757 pesos, cifra 14,4% menor al máximo de la serie (mayo de 2013).

Grafico 1

Los salarios privados sufrieron caídas en marzo y abril de 2025, pero luego tuvieron cierta recomposición entre junio y agosto del mismo año. A partir de septiembre de 2025, tras leves bajas, recuperaron una trayectoria ascendente y se mantuvieron desde junio de 2025 por encima del valor de noviembre de 2023, con una suba acumulada de 3,5% hasta febrero de 2026.

En contraste, el sector público vivió un retroceso más abrupto y prolongado. Entre noviembre de 2023 y enero de 2024, los salarios reales públicos bajaron 21,9 por ciento. Esta merma solo se revirtió parcialmente en los meses siguientes. En enero de 2026, los salarios públicos seguían 17,9% por debajo de los niveles de noviembre de 2023 y 41% más bajos que el valor máximo registrado diez años atrás.

Por otra parte, el empleo formal en Argentina registró un marcado retroceso y estancamiento. En enero de 2026, había aproximadamente 10 millones de asalariados formales con cobertura de seguridad social, incluyendo el sector privado, público y casas particulares.

Comparando con enero de 2025, se contabilizaban 121 mil empleos formales menos (-1,2%) y, respecto a noviembre de 2023, la pérdida ascendía a 304 mil puestos (-3%). Así, el nivel de ocupación regresó a cifras similares a las de junio de 2022.

milei caputo Javier Milei junto a Luis Caputo.

Por sector, el empleo público acumuló bajas continuas desde fines de 2023, con una reducción interanual de 30 mil puestos de trabajo y de 77 mil puestos desde noviembre de 2023. El empleo formal en casas particulares, la categoría más rezagada, cayó 21 mil puestos (-4,5%) desde noviembre de 2023 y se redujo 11,4% desde el máximo de 2019, nivel comparable al de septiembre de 2015.

En el sector privado, en enero de 2026 había unos 6,17 millones de asalariados formales. Se perdieron 206 mil puestos desde noviembre de 2023 (-3,2%) y 91 mil empleos en el último año (-1,4%). Considerando el largo plazo, la ocupación iguala a la registrada en julio de 2016 y se mantiene 3,8% por debajo del máximo alcanzado en agosto de 2023.

Informe completo:

InformeEDIL-ABR2026