Trágico accidente en Brasil: cómo fue el choque de helicópteros y de qué murió Gaspi

Así fue el fatal accidente en el que murió Gaspi y el escenario del desastre

El siniestro se produjo en plenas primeras horas de la mañana en una zona muy transitada de la región de Recreio dos Bandeirantes, desatando de inmediato un megaoperativo de rescate por parte del Cuerpo de Bomberos y la policía local.

La violencia del choque en el aire provocó que las dos naves se precipitaran a tierra de forma destructiva:

Cinco de los cuerpos fueron hallados en el interior de uno de los helicópteros, el cual se desplomó directamente sobre el estacionamiento de una concesionaria de autos eléctricos.

Al caer, esta aeronave se incendió por completo , provocando que las llamas destruyeran al menos 20 vehículos comerciales y generando una densa y enorme columna de humo negro que se pudo observar desde distintos puntos de Río de Janeiro.

La sexta víctima fatal se encontraba en el segundo helicóptero, que cayó de manera separada a unos 100 metros del punto exacto de la colisión .

Debido a la fuerza del choque en las alturas, múltiples partes y restos de metal de las dos estructuras salieron despedidos con violencia, alcanzando y provocando daños menores en edificios residenciales y comerciales de las inmediaciones.

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Así fue el trágico accidente en Brasil pic.twitter.com/omOHRH29I4 — minutouno (@minutounocom) June 14, 2026

¿Qué hacía "Gaspi" en Brasil?

El joven youtuber argentino de 23 años, famoso por sus videos callejeros de humor negro e incómodo con los que cosechó más de dos millones de suscriptores, se encontraba en Río de Janeiro exclusivamente por motivos de filmación y trabajo audiovisual. Había viajado allí en dupla creativa junto a Lucas Vignale para rodar nuevo contenido de alta calidad de producción.

Esta trágica muerte apaga los planes del influencer justo en la antesala de lo que iba a ser un gran salto profesional. Recientemente, Gaspi había anunciado de forma oficial su desembarco en el canal de streaming Blender. De hecho, apenas unos días atrás, había compartido un video promocional en Instagram expresando su enorme expectativa por esta nueva etapa.

image Qué hacía Gaspi en Brasil.

El destino quiso que ese mismo domingo marcado para el inicio de su nueva apuesta laboral se convirtiera en el día de la tragedia aérea. Actualmente, peritos aeronáuticos y equipos de bomberos continúan trabajando en la zona de Recreio dos Bandeirantes para asegurar el perímetro y realizar las pericias correspondientes que permitan esclarecer las causas detrás de uno de los accidentes aéreos más graves del año en Brasil.