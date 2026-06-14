El desesperado mensaje de Juli Savioli, la ex de Gaspi, cuando supo del accidente
La youtuber Juli Savioli compartió un mensaje en redes tras enterarse de la muerte de su ex pareja, el youtuber Gaspi, a través de los cientos de mensajes que le mandaban a sus cuentas.
Juli Savioli (@julisavioli) es una reconocida actriz, comediante, cantante y creadora de contenido argentina. Saltó a la masividad en redes sociales como protagonista de populares videos de humor y por su relación pasada con el polémico youtuber Gaspar Prim Díaz, conocido popularmente como Gaspi (@gaspi_pd) quien falleció trágicamente este domingo en un accidente aéreo en Brasil, donde perdieron la vida cinco personas más.
"Gente, por favor, me están llegando un montón de mensajes. Hasta me hablaron de Crónica. Me enteré recién. Por favor. ¿Alguien sabe si esto es real? ¿Si está confirmado?", escribió desesperada la joven en su cuenta de Instagram.
Quién es Juli Savioli
A sus 22 años, se destacó como una de las figuras más virales en TikTok y en Instagram. Multifacética, combina su trabajo como modelo, bailarina, doblajista y deportista con su faceta musical, habiendo lanzado su propio EP titulado Perfección.
Tras su separación de Gaspi, Savioli se ha sincerado sobre el impacto que tuvo esa relación en su vida personal y emocional (@julisavioli). Desde entonces, su vida sentimental continuó y actualmente se encuentra en pareja con el creador de contenido Alex Pelao Khe.
Brasil: chocaron los dos helicópteros en los que murieron seis personas, entre ellas el youtuber Gaspi
El accidente ocurrió durante la mañana del domingo en el barrio de Recreio dos Bandeirantes, en la zona oeste de Río de Janeiro.
Al menos seis personas murieron este domingo en un violento accidente aéreo ocurrido en el barrio de Recreio dos Bandeirantes, zona oeste de Río de Janeiro. Dos helicópteros chocaron en pleno vuelo a las 8.59 (hora local y de Argentina), desatando un gran operativo de rescate.
Entre los fallecidos, según confirmaron horas después las autoridades brasileñas, se encuentra el popular youtuber argentino Gaspi, conocido por sus más de 2 millones de seguidores en redes sociales y el director de videoclips Lucas Vignale . Además, perdió la vida el cantante estadounidense Oliver Tree, quien contaba con una cantidad similar de fans en plataformas digitales.
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