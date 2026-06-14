El desesperado mensaje de Juli Savioli, la ex de Gaspi, cuando supo del accidente

Brasil: chocaron los dos helicópteros en los que murieron seis personas, entre ellas el youtuber Gaspi

El accidente ocurrió durante la mañana del domingo en el barrio de Recreio dos Bandeirantes, en la zona oeste de Río de Janeiro.

Al menos seis personas murieron este domingo en un violento accidente aéreo ocurrido en el barrio de Recreio dos Bandeirantes, zona oeste de Río de Janeiro. Dos helicópteros chocaron en pleno vuelo a las 8.59 (hora local y de Argentina), desatando un gran operativo de rescate.

Entre los fallecidos, según confirmaron horas después las autoridades brasileñas, se encuentra el popular youtuber argentino Gaspi, conocido por sus más de 2 millones de seguidores en redes sociales y el director de videoclips Lucas Vignale . Además, perdió la vida el cantante estadounidense Oliver Tree, quien contaba con una cantidad similar de fans en plataformas digitales.