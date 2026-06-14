El youtuber Gaspi y el director Lucas Vignale murieron en accidente de helicóptero en Río de Janeiro

En medio del dolor, muchos se preguntaron qué hacía el joven de 23 años en tierras brasileñas, y la respuesta está vinculada a lo que mejor sabía hacer: crear contenido y encarar una ambiciosa nueva etapa profesional.

Gaspi no se encontraba en Brasil por vacaciones, sino por estrictos motivos de filmación y trabajo audiovisual. Para llevar adelante sus nuevas ideas, el influencer viajó acompañado por el cineasta y realizador Lucas Vignale, una figura muy respetada en el ambiente de los videoclips musicales y la producción urbana, quien también lamentablemente perdió la vida en el accidente.