El youtuber Gaspi y el director Lucas Vignale murieron en accidente de helicóptero en Río de Janeiro
El trágico accidente tuvo lugar este domingo en Río de Janeiro. Entre las víctimas fatales se encuentra el influencer argentino de 23 años.
La comunidad digital y el mundo de la música en la Argentina se encuentran conmocionados tras confirmarse que el reconocido creador de contenido Gaspar Prim Díaz, popularmente conocido como "Gaspi", y el director de videoclips Lucas Vignale se encuentran entre las víctimas fatales de un trágico accidente aéreo en Brasil.
Las autoridades locales dieron a conocer las identidades de las personas afectadas luego de registrarse una colisión y posterior caída de dos helicópteros en la zona de Recreio dos Bandeirantes, en la región oeste de Río de Janeiro.
"Gaspi" se había consolidado como uno de los youtubers e influencers más populares y controversiales del país, ganando una enorme base de seguidores gracias a sus videos caracterizados por un humor irreverente, provocador y de fuerte impacto en las redes sociales. Por su parte, Vignale contaba con una destacada trayectoria en la realización audiovisual de la escena musical urbana.
Qué hacía Gaspi en Río de Janeiro antes del trágico accidente
En medio del dolor, muchos se preguntaron qué hacía el joven de 23 años en tierras brasileñas, y la respuesta está vinculada a lo que mejor sabía hacer: crear contenido y encarar una ambiciosa nueva etapa profesional.
Gaspi no se encontraba en Brasil por vacaciones, sino por estrictos motivos de filmación y trabajo audiovisual. Para llevar adelante sus nuevas ideas, el influencer viajó acompañado por el cineasta y realizador Lucas Vignale, una figura muy respetada en el ambiente de los videoclips musicales y la producción urbana, quien también lamentablemente perdió la vida en el accidente.
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