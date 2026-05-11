En los próximos 5 meses las tarifas de los trenes metropolitanos subirán casi un 90%
A partir del próximo lunes las tarifas de trenes sufrirán subas mensuales de hasta el 18%. En el caso de los colectivos se prevén tres subas consecutivas del 2%.
El gobierno de Javier Milei puso en marcha este lunes el proceso de actualización de tarifas para colectivos y trenes bajo jurisdicción nacional y abrió formalmente la Instancia de Participación Ciudadana, un mecanismo mediante el cual usuarios y sectores interesados podrán presentar opiniones y comentarios sobre los nuevos cuadros tarifarios. Sin embargo se trata de una consulta no vinculante por lo tanto se tratan de presentaciones meramente declamativas que no cambian nunca los planes con los que el Gobierno llega al encuentro.
Así quedó plasmado en la Resolución 26/2026 publicada hoy en el Boletín Oficial con la firma del secretario de Transporte de la Nación, Mariano Plencovich, que depende del ministerio de Economía que conduce Luis Caputo.
La consulta pública estará disponible durante tres días hábiles a través de la web oficial de la Secretaría de Transporte y forma parte del proceso previo a la implementación de los aumentos previstos para las próximas semanas.
La propuesta oficial alcanza tanto a los servicios urbanos y suburbanos de transporte automotor de jurisdicción nacional como al sistema ferroviario nacional y contempla fuertes incrementos escalonados y progresivos que golpearán con fuerza los bolsillo de los usuarios de los pasajeros de tren especialmente.
Tarifas de colectivos
En el caso de los colectivos nacionales, el esquema prevé tres actualizaciones consecutivas del 2%, que comenzarán a regir el próximo 18 de mayo. De acuerdo con la propuesta presentada por el gobierno libertario, el boleto mínimo pasará de esta manera 714 a 728,18 pesos para los usuarios que tengan la tarjeta SUBE registrada.
Para quienes acceden a la Tarifa Social, el valor será de 321,30 pesos, mientras que los pasajeros que no tengan registrada la SUBE deberán pagar 1.428 pesos.
Luego del incremento de mayo, el cronograma prevé nuevas subas el 15 de junio y el 15 de julio, ambas también del 2%. Desde el Gobierno señalaron que, aun con estas actualizaciones, las tarifas nacionales continuarán por debajo de las vigentes en otros distritos del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA)
Según detallaron, el boleto de los colectivos de la Ciudad de Buenos Aires actualmente es 5,6% más caro, mientras que en la Provincia de Buenos Aires la diferencia asciende al 35,7%.
Tarifas de trenes
En paralelo, el gobierno de Milei también avanzará con una fuerte actualización en las tarifas en el transporte público de trenes. Para justificar el nuevo sablazo al bolsillo de los trabajadores desde Casa Rosada advirtieron sobre la necesidad de corregir el atraso acumulado desde septiembre de 2024 y fortalecer el financiamiento del sistema.
Para ello dispuso fuertes subas para los próximo cinco meses que, acumuladas, totalizarán un aumento global el 88,92%
El esquema para los trenes contempla cinco aumentos consecutivos:
- 18% desde el 18 de mayo.
- 15% en junio.
- 13% en julio.
- 12% en agosto.
- 10% en septiembre.
Con la primera actualización, el boleto mínimo de tren para las líneas metropolitanas del AMBA —entre ellas Línea Sarmiento, Línea Roca, Línea Mitre y Línea San Martín— pasará de 280 a 330 pesos para la primera sección con SUBE registrada.
Para los beneficiarios de la Tarifa Social, el boleto costará 148,50 pesos. En tanto, quienes no tengan registrada la tarjeta SUBE deberán pagar el doble de la tarifa correspondiente y el boleto abonado en efectivo tendrá un valor de 1.100 pesos.
Nuevas tarifas
Colectivos interurbanos
Servicios metropolitanos
Servicios locales extendidos
Servicios de larga distancia
Servicios Regionales Interurbanos
Resolución 26/2026:
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