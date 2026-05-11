En los próximos 5 meses las tarifas de los trenes metropolitanos subirán casi un 90%

Tarifas de colectivos

En el caso de los colectivos nacionales, el esquema prevé tres actualizaciones consecutivas del 2%, que comenzarán a regir el próximo 18 de mayo. De acuerdo con la propuesta presentada por el gobierno libertario, el boleto mínimo pasará de esta manera 714 a 728,18 pesos para los usuarios que tengan la tarjeta SUBE registrada.

Para quienes acceden a la Tarifa Social, el valor será de 321,30 pesos, mientras que los pasajeros que no tengan registrada la SUBE deberán pagar 1.428 pesos.

Luego del incremento de mayo, el cronograma prevé nuevas subas el 15 de junio y el 15 de julio, ambas también del 2%. Desde el Gobierno señalaron que, aun con estas actualizaciones, las tarifas nacionales continuarán por debajo de las vigentes en otros distritos del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA)

Según detallaron, el boleto de los colectivos de la Ciudad de Buenos Aires actualmente es 5,6% más caro, mientras que en la Provincia de Buenos Aires la diferencia asciende al 35,7%.

Tarifas de trenes

En paralelo, el gobierno de Milei también avanzará con una fuerte actualización en las tarifas en el transporte público de trenes. Para justificar el nuevo sablazo al bolsillo de los trabajadores desde Casa Rosada advirtieron sobre la necesidad de corregir el atraso acumulado desde septiembre de 2024 y fortalecer el financiamiento del sistema.

Para ello dispuso fuertes subas para los próximo cinco meses que, acumuladas, totalizarán un aumento global el 88,92%

El esquema para los trenes contempla cinco aumentos consecutivos:

18% desde el 18 de mayo.

15% en junio.

13% en julio.

12% en agosto.

10% en septiembre.

Tren Retiro

Con la primera actualización, el boleto mínimo de tren para las líneas metropolitanas del AMBA —entre ellas Línea Sarmiento, Línea Roca, Línea Mitre y Línea San Martín— pasará de 280 a 330 pesos para la primera sección con SUBE registrada.

Para los beneficiarios de la Tarifa Social, el boleto costará 148,50 pesos. En tanto, quienes no tengan registrada la tarjeta SUBE deberán pagar el doble de la tarifa correspondiente y el boleto abonado en efectivo tendrá un valor de 1.100 pesos.

Nuevas tarifas

Colectivos interurbanos

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Servicios metropolitanos

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Servicios locales extendidos

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Servicios de larga distancia

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Servicios Regionales Interurbanos

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Resolución 26/2026:

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