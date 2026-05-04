Tras las subas en las tarifas de gas, ahora el Gobierno aplicó nuevos aumentos en las de luz

La medida impacta tanto en usuarios residenciales sin subsidios como en aquellos que aún reciben asistencia estatal. Además, abarca a clubes de barrio, entidades de bien público y usuarios-generadores, en el marco de la continuidad de la emergencia energética y el esquema de segmentación vigente.

Para el período comprendido entre mayo y julio, el Gobierno fijó una bonificación adicional extraordinaria del 10,67% sobre el consumo base para los usuarios incluidos en el régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF). El objetivo es evitar aumentos bruscos en las facturas y sostener una transición gradual en los subsidios.

motosierra de milei.jpg Javier Milei con la motosierra.

En paralelo, también se actualizaron cargos específicos del sistema eléctrico, como el recargo destinado al Fondo Nacional de la Energía Eléctrica (FNEE), que se estableció en 2.280 pesos por MWh. Asimismo, se ajustaron los valores vinculados a la energía no suministrada y a condiciones deficientes del servicio.

En cuanto al gas, el Ejecutivo dispuso una medida adicional para amortiguar el impacto de los aumentos en el costo de abastecimiento. Mediante la Resolución 111/2026, se estableció una bonificación extraordinaria del 25% sobre el consumo para usuarios residenciales alcanzados por el Régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF).

Este beneficio, que se aplicará durante mayo, se suma a la bonificación general ya vigente, generando un descuento acumulado en las facturas de gas natural y gas propano por redes.

luz

La medida alcanza a sectores vulnerables, así como a entidades sin fines de lucro como clubes de barrio y organizaciones sociales, con el objetivo de garantizar el acceso al consumo energético esencial en un contexto de suba de precios internacionales.

Para su implementación, el Gobierno instruyó al Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS) a adecuar los cuadros tarifarios y los mecanismos de facturación correspondientes.