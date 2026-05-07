Mientras sigue la tensión en Casa Rosada, el Gobierno busca modificar el subsidio por zona fría en las tarifas
La norma se modificó en 2021 para que los hogares de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y San Luis, pero si se aprueba la ley podría restringirse nuevamente.
Mientras se siente el fuego amigo dentro de Casa Rosada, el Gobierno tiene puesta la mirada en el Congreso, único poder del Estado que le responde al 100% gracias a la amplia mayoría cosechada en 2025. La nueva apuesta oficialista es aprobar la restricción de los subsidios por zona fría en la tarifa de gas.
Los diputados de La Libertad Avanza y sus bloques afines, como el MID, el PRO o la UCR, acordaron esta semana tratar una iniciativa que fue presentada el 4 de mayo por el oficialismo para modificar el régimen actual de subsidios al consumo de gas por zonas de frío.
La idea es volver a restringir ese beneficio a las provincias de la Patagonia, al territorio de la Puna y al departamento de Malargüe, en Mendoza.
La última ampliación del beneficio había sido aplicada en 2021, para llevar la cifra de hogares afectados de 950.000 a cerca de 4 millones entre la Patagonia, la Puna, Malargüe y las provincias de Buenos Aires, San Luis, Córdoba y Santa Fe.
Una vez más, el objetivo del Gobierno en 2026 es cuidar el equilibrio fiscal, en este caso, para no tener que financiar el Fondo Fiduciario para Subsidios de Consumos de Gas, que hoy en día es deficitario y requiere aportes del Tesoro Nacional, informó el sitio Ámbito.com.
El régimen propuesto por el Gobierno de Javier Milei aplicaría criterios geográficos y socioeconómicos para otorgar subsidios a la tarifa del gas, por lo que no se retirarían en los hogares con ingresos equivalentes a tres Canastas Básicas Totales, o menos; ni en el caso de beneficiarios de pensiones a veteranos o de titulares de Certificados de Vivienda Familiar.
Pero el resto de los usuarios perdería el beneficio de no figurar en el régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), que contempla casos como los antes mencionados.
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