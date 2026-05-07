Mientras sigue la tensión en Casa Rosada, el Gobierno busca modificar el subsidio por zona fría en las tarifas

Una vez más, el objetivo del Gobierno en 2026 es cuidar el equilibrio fiscal, en este caso, para no tener que financiar el Fondo Fiduciario para Subsidios de Consumos de Gas, que hoy en día es deficitario y requiere aportes del Tesoro Nacional, informó el sitio Ámbito.com.

El régimen propuesto por el Gobierno de Javier Milei aplicaría criterios geográficos y socioeconómicos para otorgar subsidios a la tarifa del gas, por lo que no se retirarían en los hogares con ingresos equivalentes a tres Canastas Básicas Totales, o menos; ni en el caso de beneficiarios de pensiones a veteranos o de titulares de Certificados de Vivienda Familiar.

Pero el resto de los usuarios perdería el beneficio de no figurar en el régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), que contempla casos como los antes mencionados.