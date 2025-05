En medio del ajuste a jubilados y trabajadores, Argentina le paga este viernes u$s620 millones al FMI

El ajuste que iba a pagar la casta lo están pagando en realidad jubilados, trabajadores y el sector más postergado de la sociedad. El gobierno de Javier Milei hizo del "no hay plata" el mantra con el que busca justificar cada recorte de derechos y ajuste a áreas clave como Salud, Educación y Niñez y Familia. Sin embargo el "no hay plata" no parece aplicar para lo sectores más ricos del país ni para el Fondo Monetario Internacional (FMI).