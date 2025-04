En medio del desplome de los mercados, Donald Trump se muestra decidido a no ceder

mercados financieros.jpg

En apenas cuarenta y ocho horas -jueves y viernes de la semana pasada- Wall Street vio como se evaporaban 6.9 billones de dólares en valor de mercado. Durante esos días complejos, el promedio Industrial Dow Jones perdió más de 3.000 puntos (7,9 por ciento). El Nasdaq (compañías tecnológicas), se desplomó un 10%, y el S&P 500 cayó un 9,1%.

Y en la madrugada de este lunes la apertura de los mercados futuros preanunció un posible lunes negro: el Dow Jones industrial caía un 3,7%, mientras el S&P 500 perdía 4,3% y el Nasdaq 100 retrocedía un 5,4 por ciento.

Derrumbe global

El Nikkei 225 comenzó la jornada bursátil en Japón con un desplome de 9% respecto al cierre del viernes, con el índice desplomándose hasta los 30.831,50, para luego subir levemente hasta 31.388,00. Por su parte, en Australia, el S&P/ASX 200 se hunde 6,11% hasta 7.201,00, mientras que el Kospi de Corea del Sur se derrumba 5,15% en sus primeras operatorias del día.

A pesar de este contexto, Trump dijo que no está planeando una liquidación intencionada del mercado y remarcó que no podía prever las reacciones de los inversores, al asegurar que no llegaría a un acuerdo con otros países antes de que resolvieran los déficits comerciales.

trump.jpg

El mandatario también aseguró que se reunió con líderes mundiales a lo largo del fin de semana para discutir los aranceles y afirmó que “se mueren por llegar a un acuerdo”.

La apertura de los mercados de futuros fortaleció además la impresión de un posible "lunes negro" en Wall Street y las principales bolsas mundiales, temor que ya habían prefigurado la fuerte caída en la cotización del bitcoin y las principales criptomonedas, que también cayeron fuertemente durante el fin de semana. El petróleo estadounidense cayó por debajo de los 60 dólares por barril por primera vez desde abril de 2021.