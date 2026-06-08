En mayo la inflación en la Ciudad fue del 2,1% y marcó una nueva desaceleración por segundo mes consecutivo

La dinámica mensual de los bienes respondió fundamentalmente a los incrementos en los precios de los alimentos y, en menor medida, a los aumentos de los combustibles, de los productos de limpieza y de los medicamentos. En tanto, el comportamiento de los servicios reflejó principalmente las subas los alquileres, de las cuotas de la medicina prepaga y de los restaurantes, bares y casas de comida. Además de las cuotas de los colegios y de los gastos comunes de la vivienda. Como contracara jugó a favor la baja de pasajes aéreos y alojamiento en hoteles.

Los precios estacionales casi no tuvieron variaciones ya que solo avanzaron 0,1%, motivado por la suba en los precios de las verduras, que fueron contrarrestados por las caídas en los valores de los pasajes aéreos, en las tarifas del alojamiento en hoteles por motivos turísticos y en los precios de las frutas. Pese a esto, los regulados sí avanzaron con fuerza en el mes (+2,8%). Lo impulsaron al alza, las cuotas de la medicina prepaga y de los colegios, las actualizaciones en el boleto de colectivo urbano y en las tarifas residenciales del servicio de suministro de agua.

Infografia 2

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