En mayo la inflación en la Ciudad fue del 2,1% y marcó una nueva desaceleración por segundo mes consecutivo
La inflación estuvo fogoneada otra vez por los precios regulados (+2,8%) mientras que los estacionales, casi sin cambios, ayudaron a morigerar la suba general.
El Instituto de Estadística y Censos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Idecba) informó este lunes que en mayo la inflación porteña se desaceleró por segundo mes consecutivo al 2,1% desde el 2,5% registrado en abril y el pico del 3% en marzo pasado. De esta manera los precios en la Ciudad ya subieron un 14% en lo que va del año y un 33,1% en los últimos 12 meses.
La desaceleración en la Ciudad implica, además, una señal positiva para la marcha del dato nacional que publicará el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) el próximo jueves a las 16. El Índice de Precios al Consumidor (IPC) nacional de abril también había marcado una desaceleración al anotar un 2,6% luego de 10 meses consecutivos al alza.
En esta nueva desaceleración de la inflación influyeron los precios de los estacionales que en mayo prácticamente no registraron variaciones. Por el contrario los servicios subieron otro 2,2% el mes pasado mientras que los bienes hicieron lo propio en un 2,1%.
"Educación" y "Salud", fueron las dos divisiones que más aumentaron en el mes, con subas del 3,1% y el 3% respectivamente, motivados por avances en las cuotas de los colegios privados y la medicina prepaga. El rubro "Alimentos y bebidas" saltó 2,8%, con influencia de la suba en las verduras, tubérculos y legumbres (+14,5%), en la leche, productos lácteos y huevos (+3,7%) y pan y cereales (+2,6%), las frutas (-3,4%) contribuyeron a aminorar el alza de la división.
La dinámica mensual de los bienes respondió fundamentalmente a los incrementos en los precios de los alimentos y, en menor medida, a los aumentos de los combustibles, de los productos de limpieza y de los medicamentos. En tanto, el comportamiento de los servicios reflejó principalmente las subas los alquileres, de las cuotas de la medicina prepaga y de los restaurantes, bares y casas de comida. Además de las cuotas de los colegios y de los gastos comunes de la vivienda. Como contracara jugó a favor la baja de pasajes aéreos y alojamiento en hoteles.
Los precios estacionales casi no tuvieron variaciones ya que solo avanzaron 0,1%, motivado por la suba en los precios de las verduras, que fueron contrarrestados por las caídas en los valores de los pasajes aéreos, en las tarifas del alojamiento en hoteles por motivos turísticos y en los precios de las frutas. Pese a esto, los regulados sí avanzaron con fuerza en el mes (+2,8%). Lo impulsaron al alza, las cuotas de la medicina prepaga y de los colegios, las actualizaciones en el boleto de colectivo urbano y en las tarifas residenciales del servicio de suministro de agua.
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