Con Donald Trump presente, una multitud se reunió para darle el último adiós a Charlie Kirk
El líder juvenil del movimiento Make America Great Again (MAGA) y aliado de Donald Trump fue despedido con un acto en un estadio de Arizona.
Con un gran operativo de seguridad, miles de personas se congregaron en un estadio de Arizona para darle el último adiós a Charlie Kirk, asesinado el 10 de septiembre durante un acto en Utah. El acto contó con artistas invitados y distintos oradores, entre los que se destacaron la esposa del líder juvenil y Donald Trump.
Este domingo desde temprano, el State Farm Stadium de Glendale, ubicado a las afueras de Phoenix, con capacidad para 73.000 personas, se colmó desde temprano. Los seguidores del líder juvenil del movimiento Make America Great Again (MAGA) acudieron al lugar con banderas de Estados Unidos, pancartas, camisetas que decían "Yo soy Charlie Kirk" y cruces, entre otro tipo de simbología.
Del evento participaron el presidente Donald Trump, su vicepresidente J. D. Vance y miembros de su gabinete, lo que lo convirtió en una especie de funeral de Estado. Además, estuvo presente el empresario Elon Musk y otros líderes identificados con el partido Republicano. También habló Erika Kirk, viuda del activista, quien recientemente asumió la conducción de Turning Point USA (TPUSA), la organización que su esposo fundó en 2011.
El acto comenzó con un encendido sermón del pastor Rob McCoy, que dio paso a discursos en los que se exaltó la figura de Kirk como referente de la juventud conservadora. Los oradores destacaron su "patriotismo", su "fe en Dios" y su capacidad para movilizar a miles de estudiantes en los campus universitarios y en redes sociales. Además, hubo conciertos de rock cristiano, gaiteros, orquestas y un emotivo momento cuando se proyectó una imagen gigante de Kirk, que desató un prolongado aplauso.
El ambiente estuvo cargado de fervor religioso y político. Desde la madrugada, largas filas de simpatizantes rodearon el estadio. Algunos viajaron miles de kilómetros, como una familia que llegó desde Filipinas.
Algunos señalan que más que un funeral fue una demostración de poder del movimiento MAGA y del sincretismo entre la política conservadora y el cristianismo evangélico que Kirk ayudó a consolidar. Para muchos de sus seguidores, la mejor manera de honrarlo será "crear millones de Charlie Kirks", algo que se repitió en distintos discursos.
Quién era Charlie Kirk, el activista de derecha que fue asesinado de un balazo en Estados Unidos
Charlie Kirk, el líder de la organización conservadora y pro-Donald Trump Turning Point USA, murió este miércoles tras recibir un disparo en el cuello durante un evento en el campus de la Universidad del Valle de Utah, en los Estados Unidos. Tenía 31 años.
La noticia fue anunciada por el mismísimo presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, quien escribió en su pefil de la red social Truth que "el gran e incluso legendario Charlie Kirk ha muerto".
El mandatario aseguró que "nadie entendía o tenía el Corazón de la Juventud en los Estados Unidos de América mejor que Charlie", en referencia a la labor que el activista hacía como líder de la organización sin fines de lucro de carácter conservador.
"Era conocido y amado por TODOS, en especial por mí, y ahora no está más entre nosotros. Melania y yo enviamos nuestras condolencias a su hermosa esposa, Erika, y a su familia. ¡Charlie, te queremos!", cerró el mandatario.
Kirk fundó Turning Point USA cuando tenía apenas 18 años y empezó a presentarse en escuelas secundarias y universidades para debatir abiertamente con cualquiera que quisiese cambiar su opinión.
El activista era reconocido por su militancia pro-Trump, por su discurso embebido del discurso cristiano evangélico estadounidense, por abogar por causas como la tenencia libre de armas, y por expresarse en contra del aborto.
Con el tiempo se convirtió en conductor de un podcast llamado "El show de Charlie Kirk", solía aparecer de invitado en la cadena de televisión Fow News y había publicado tres libros, incluido uno cuyo título es "La Doctrina MAGA: las únicas ideas que ganarán el futuro", en referencia al slogan de Donald Trump, "Make America Great Again".
De hecho, el ataque de este miércoles se produjo mientras el activista debatía ante un público de 2.000 personas en el campus universitario ubicado en la localidad de Orem, en el estado de Utah, y hay un video del episodio que se volvió viral en el que se ve cuando sufre una lesión en el cuello.
Poco después de que ocurriera el ataque, registrado cerca del mediodía, la Universidad del Valle de Utah informó que "se produjo un único disparo desde la terraza de un edificio cercano", y que "un sospechoso fue detenido" por las autoridades en conexión con el ataque.
Kirk se había casado en 2021 con Erika Frantzve, con quien tuvo dos hijos, nacidos en 2022 y 2024, respectivamente.
