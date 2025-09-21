Con Donald Trump presente, una multitud se reunió para darle el último adiós a Charlie Kirk

El ambiente estuvo cargado de fervor religioso y político. Desde la madrugada, largas filas de simpatizantes rodearon el estadio. Algunos viajaron miles de kilómetros, como una familia que llegó desde Filipinas.

Algunos señalan que más que un funeral fue una demostración de poder del movimiento MAGA y del sincretismo entre la política conservadora y el cristianismo evangélico que Kirk ayudó a consolidar. Para muchos de sus seguidores, la mejor manera de honrarlo será "crear millones de Charlie Kirks", algo que se repitió en distintos discursos.

Charlie Kirk, el líder de la organización conservadora y pro-Donald Trump Turning Point USA, murió este miércoles tras recibir un disparo en el cuello durante un evento en el campus de la Universidad del Valle de Utah, en los Estados Unidos. Tenía 31 años.

La noticia fue anunciada por el mismísimo presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, quien escribió en su pefil de la red social Truth que "el gran e incluso legendario Charlie Kirk ha muerto".

El mandatario aseguró que "nadie entendía o tenía el Corazón de la Juventud en los Estados Unidos de América mejor que Charlie", en referencia a la labor que el activista hacía como líder de la organización sin fines de lucro de carácter conservador.

"Era conocido y amado por TODOS, en especial por mí, y ahora no está más entre nosotros. Melania y yo enviamos nuestras condolencias a su hermosa esposa, Erika, y a su familia. ¡Charlie, te queremos!", cerró el mandatario.

Kirk fundó Turning Point USA cuando tenía apenas 18 años y empezó a presentarse en escuelas secundarias y universidades para debatir abiertamente con cualquiera que quisiese cambiar su opinión.

El activista era reconocido por su militancia pro-Trump, por su discurso embebido del discurso cristiano evangélico estadounidense, por abogar por causas como la tenencia libre de armas, y por expresarse en contra del aborto.

Con el tiempo se convirtió en conductor de un podcast llamado "El show de Charlie Kirk", solía aparecer de invitado en la cadena de televisión Fow News y había publicado tres libros, incluido uno cuyo título es "La Doctrina MAGA: las únicas ideas que ganarán el futuro", en referencia al slogan de Donald Trump, "Make America Great Again".

De hecho, el ataque de este miércoles se produjo mientras el activista debatía ante un público de 2.000 personas en el campus universitario ubicado en la localidad de Orem, en el estado de Utah, y hay un video del episodio que se volvió viral en el que se ve cuando sufre una lesión en el cuello.

Poco después de que ocurriera el ataque, registrado cerca del mediodía, la Universidad del Valle de Utah informó que "se produjo un único disparo desde la terraza de un edificio cercano", y que "un sospechoso fue detenido" por las autoridades en conexión con el ataque.

Kirk se había casado en 2021 con Erika Frantzve, con quien tuvo dos hijos, nacidos en 2022 y 2024, respectivamente.