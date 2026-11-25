Javier Milei se abraza al comunista Xi Jinping para sostener el programa financiero argentino.

Vale recordar que el swap entre el Banco Central (BCRA) y el Banco Popular de China fue renovado este año por un total equivalente a unos US$20.000 millones y extendido hasta 2031.

Caputo hizo hincapié también en los desafíos inmediatos: los vencimientos de capital e intereses de bonos soberanos previstos para enero, calculados en torno a los US$4.500 millones. Por supuesto, no habló de los compromisos totales del año próximo, que rondan unos US$24.900.

Para cubrir esos compromisos, el ministro detalló un esquema que combina desembolsos de organismos internacionales, financiamiento previamente acordado, ingresos por privatizaciones y recursos propios del Estado.

De acuerdo a su explicación, se esperan alrededor de US$1.200 millones provenientes del Fondo Monetario Internacional y otros organismos multilaterales, otros US$1.000 millones vinculados a créditos garantizados por CAF y Fonplata, y cerca de US$300 millones derivados de la venta de AySA; a eso se sumaría la compra de US$1.800 millones al Central con recursos originados en el superávit fiscal primario.

Sobre este último punto, Caputo destacó: "Y después, de ese número de US$4.400 millones, US$1.800 millones son interés, lo pagamos con el superávit primario, con el superávit le compramos los dólares al Banco Central", completó.