Caputo confesó que depende del swap de China para pagar vencimientos y sostener el 2027
En medio de la presión cambiaria y un Riesgo País por arriba de los 1.000 puntos básicos, el ministro de Economía dijo haber solicitado a China la utilización de una parte del swap bilateral para apuntalar el año próximo.
Luis Caputo salió este miércoles a tratar de llevar tranquilidad a los mercados en un contexto marcado por la escalada del dólar, el deterioro de las condiciones económicas y financieras que derivaron en la recesión y un Riesgo País que se mantiene firme por encima de los 1.000 puntos básicos.
Durante una entrevista, el ministro de Economía confesó que el Gobierno ya pidió formalmente a China acceder a US$5.000 millones correspondientes al tramo activado del swap de monedas entre ambos países, fondos claves para sostener el programa financiero previsto para 2027.
Según explicó Caputo, el objetivo es contar con una alternativa que otorgue mayor previsibilidad frente a las dudas del mercado. "Como trabajamos con la premisa de estar equivocados, ya le pedimos a China US$5.000 millones del swap”, dijo.
Y aseguró que “ya están disponibles, aprobados; entonces le estamos pidiendo fondeémoslo para dar la mayor certidumbre" a los mercados locales e internacionales que parecen desconfiar de las certidumbres oficialistas.
El funcionario sostuvo que el Gobierno continúa confiando en la posibilidad de refinanciar parte de la deuda, aunque planteó la necesidad de contar con un respaldo adicional. "Va a haber refinanciamiento. ¿El mercado cree que no…? Perfecto, se lo pedimos a China, ponemos los US$5.000 millones, se los compra el Tesoro, ya tienen ahí los pagos garantizados", sostuvo.
Vale recordar que el swap entre el Banco Central (BCRA) y el Banco Popular de China fue renovado este año por un total equivalente a unos US$20.000 millones y extendido hasta 2031.
Caputo hizo hincapié también en los desafíos inmediatos: los vencimientos de capital e intereses de bonos soberanos previstos para enero, calculados en torno a los US$4.500 millones. Por supuesto, no habló de los compromisos totales del año próximo, que rondan unos US$24.900.
Para cubrir esos compromisos, el ministro detalló un esquema que combina desembolsos de organismos internacionales, financiamiento previamente acordado, ingresos por privatizaciones y recursos propios del Estado.
De acuerdo a su explicación, se esperan alrededor de US$1.200 millones provenientes del Fondo Monetario Internacional y otros organismos multilaterales, otros US$1.000 millones vinculados a créditos garantizados por CAF y Fonplata, y cerca de US$300 millones derivados de la venta de AySA; a eso se sumaría la compra de US$1.800 millones al Central con recursos originados en el superávit fiscal primario.
Sobre este último punto, Caputo destacó: "Y después, de ese número de US$4.400 millones, US$1.800 millones son interés, lo pagamos con el superávit primario, con el superávit le compramos los dólares al Banco Central", completó.
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