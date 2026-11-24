En medio de rumores, el Gobierno volvió a ratificar a Luis Caputo y buscó minimizar la recesión
El vocero presidencial Adrián Ravier descartó la salida del ministro de Economía y sostuvo que habrá que esperar hasta diciembre por el dato del PIB.
El Gobierno volvió a respaldar este martes al ministro de Economía, Luis Caputo, frente a versiones sobre su posible salida del Gabinete y, en paralelo, buscó esquivar la definición sobre la recesión técnica confirmada tras la difusión del Estimador Mensual de la Actividad Económica (EMAE) del tercer trimestre.
Durante su habitual conferencia de prensa en Casa Rosada, el vocero presidencial Adrián Ravier atribuyó los rumores sobre cambios en el Palacio de Hacienda a una "especulación mediática" y afirmó: "No es la primera vez que lo hacemos, y lo volvemos a hacer. Caputo es uno de los ministros más importantes de este Gobierno".
El respaldo a Caputo y los argumentos sobre la actividad
En medio de la presión cambiaria y el avance del riesgo país hasta los 1.106 puntos, Ravier defendió el "programa de estabilización", aseguró que se ordenó la macroeconomía respecto de los más de 2.500 puntos iniciales y destacó la tarea del titular de Economía.
Consultado por la actividad económica tras la contracción desestacionalizada del 0,6% en el segundo trimestre, el vocero evitó confirmar una recesión técnica, sostuvo que "vamos a tener que esperar hasta diciembre" para conocer el dato del Producto Interno Bruto (PIB) y cuestionó el alcance del indicador mensual al afirmar que "el EMAE subestima a la economía informal".
Finalmente, reconoció un "contexto más complejo" con un julio negativo, aunque señaló que agosto fue positivo, anticipó que septiembre "parece ser otro dato bueno" y aseguró que 2026 cerrará con crecimiento —más cerca del 1% que del 3% proyectado inicialmente—, completando tres años consecutivos de expansión económica.
Prioridades del presidente
Y en un día con tanto movimiento y malos resultados a nivel económico, Javier Milei tenía previsto asistir a un programa de streaming a hablar de fútbol. El vocero presidencial fue consultado sobre si la confirmación de la entrada en recesión cambiaría la agenda presidencial en este encuentro puntual pero Adrián Ravier prefirió no contestar.
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