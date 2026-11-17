Adrián Ravier aseguró en conferencia de prensa que "nadie hizo más por la justicia social que este Gobierno"
Además el vocero presidencial defendió la baja de la pobreza y aseguró que los jubilados “están mejor que en 2023”, al tiempo que descartó aumentos para la clase pasiva.
El vocero presidencial, Adrián Ravier, protagonizó este martes una conferencia de prensa en Casa Rosada en la que combinó dos definiciones de fuerte impacto político y social: aseguró que "nadie ha hecho más por la justicia social" que la gestión de Javier Milei, aunque en paralelo descartó que el Ejecutivo contemple otorgar un aumento de emergencia a los jubilados en el corto plazo.
Al ser consultado sobre los recientes dichos del papa León XIV, quien reveló haberle pedido al mandatario argentino mayor asistencia para los sectores más vulnerables durante su visita al país, el portavoz buscó alinear el discurso oficial con la doctrina de la Iglesia y defendió los indicadores sociales del oficialismo.
"Esto es así si por justicia social entendemos preocupación y acciones en favor de los más humildes", afirmó Ravier, quien recurrió al economista Friedrich Hayek para cuestionar el uso ideológico del concepto pero sostuvo que la baja de la pobreza que, según cifras oficiales, descendió del 57% al 32% lo consideran como una respuesta concreta hacia los sectores postergados.
Sin aumento para jubilados en el corto plazo
A pesar de esa reivindicación sobre la asistencia a los sectores vulnerables, Ravier cerró la puerta a una recomposición inmediata de los haberes previsionales, aunque insistió en que el poder adquisitivo de los adultos mayores registró una mejora sustancial desde el inicio del mandato libertario.
"Los ingresos de los jubilados en 2023 estaban en el piso. Han mejorado con este Gobierno en estos tres años, han mejorado en dólares, han mejorado en pesos, han mejorado respecto de la inflación. No quiero tirar números porque realmente habría que medirlo en todas las maneras posibles, pero de todas las maneras posibles los jubilados están mejor que en 2023", recalcó el funcionario.
Si bien admitió que "los jubilados no cobran lo que nos gustaría que cobren", ponderó el ordenamiento macroeconómico y el freno a la inflación superior al 200% anual como los principales factores de alivio. Su postura quedó en sintonía con la del ministro de Economía, Luis Caputo, quien horas antes había descartado una suba inmediata al advertir que "para pagarle más a los jubilados tenemos que tener más recursos"(dejando al descubierto que el supuesto crecimiento del que hablan dista bastantede la realidad) y que la mejora dependerá del crecimiento y la formalización de la economía.
Pobreza, consumo y presupuesto universitario
Durante su habitual contacto con los periodistas acreditados en Balcarce 50, el vocero también abordó otros frentes de la coyuntura económica y política:
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Pobreza y actividad: reconoció que todavía "una de cada tres personas es pobre" y admitió que el crecimiento económico de 2026 será inferior al proyectado inicialmente por factores externos, aunque rechazó aplicar estímulos vía emisión monetaria.
Debate por el consumo: relativizó las caídas registradas en los comercios tradicionales al argumentar que existe un cambio de hábitos hacia el comercio electrónico, asegurando que "en el agregado" no observan una retracción.
Universidades y reforma electoral: destacó que el Presupuesto 2027 contempla una suba superior al 50% para las casas de altos estudios y ratificó la intención oficialista de eliminar las PASO.
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