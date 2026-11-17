Si bien admitió que "los jubilados no cobran lo que nos gustaría que cobren", ponderó el ordenamiento macroeconómico y el freno a la inflación superior al 200% anual como los principales factores de alivio. Su postura quedó en sintonía con la del ministro de Economía, Luis Caputo, quien horas antes había descartado una suba inmediata al advertir que "para pagarle más a los jubilados tenemos que tener más recursos"(dejando al descubierto que el supuesto crecimiento del que hablan dista bastantede la realidad) y que la mejora dependerá del crecimiento y la formalización de la economía.

Pobreza, consumo y presupuesto universitario

Durante su habitual contacto con los periodistas acreditados en Balcarce 50, el vocero también abordó otros frentes de la coyuntura económica y política: