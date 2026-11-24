El Riesgo País complica el año electoral del Gobierno: cómo hará para pagar vencimientos de deuda
Como consecuencia de la disparada del índice elaborado por JP Morgan, Milei y Caputo podrían enfrentar problemas para lograr financiamiento externo para los vencimientos de deuda que se avecinan.
Mientras la mesa política del Gobierno, encabezada por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, se reúne en Casa Rosa para reordenar su alicaída agenda legislativa, el Riesgo País se dispara nuevamente para superar holgadamente los 1.100 puntos básicos.
Promediando la tarde de este martes, el índice elaborado por JP Morgan llega a 1106 puntos, 71 más (+6,86%) que al cierre de la jornada anterior, reflejando la desconfianza de los mercados financieros ante el plan económico del Gobierno y, sobre todo, la crisis de confiabilidad frente al pago de deuda.
Una situación que viene repitiéndose desde hace tiempo y muestra la fragilidad del programa local, elaborado por Javier Milei y el ministro Luis Caputo, para lo que resta del año y el que viene, cuando además deberá afrontar un proceso electoral que suma más volatilidad a la actual.
En concreto, el Ministerio de Economía deberá hacer frente a vencimientos a principios del año próximo por US$4.553 millones, específicamente el 9 de enero, que en estarían asegurados. Pero la cifra a pagar se dispara con el tiempo.
El cronograma trepa a más de US$25.000 millones, de los cuales más de US$12.000 es con bonistas privados, con quienes no hay margen para colocar nueva deuda a cambio de la vieja: es pago de efectivizarse “cash”. Una dificultad que el Gobierno deberá sortear con dólares propios o “ajenos”.
Pero con el Riesgo País por las nubes, la posibilidad de conseguir financiamiento externo a tasas razonables se convierte en una utopía, de manera que, por el momento, la única opción es insuflar confianza en los mercados para que ese índice baje lo más pronto posible no ya por debajo de los 1.000 puntos básicos sin menos de la mitad de eso.
Tarea nada fácil para un Gobierno y un plan económico que hace agua por donde se lo mire, en los cuales ahorristas e inversores locales también perdieron confianza, lo que en gran parte explica la suba del dólar estadounidense, billete en el que los argentinos se refugian ante eventuales crisis.
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