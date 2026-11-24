Pero con el Riesgo País por las nubes, la posibilidad de conseguir financiamiento externo a tasas razonables se convierte en una utopía, de manera que, por el momento, la única opción es insuflar confianza en los mercados para que ese índice baje lo más pronto posible no ya por debajo de los 1.000 puntos básicos sin menos de la mitad de eso.

Tarea nada fácil para un Gobierno y un plan económico que hace agua por donde se lo mire, en los cuales ahorristas e inversores locales también perdieron confianza, lo que en gran parte explica la suba del dólar estadounidense, billete en el que los argentinos se refugian ante eventuales crisis.