Es oficial el bono para jubilados en noviembre: a cuánto asciende

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) confirmó que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de septiembre fue de 2,08% y ese porcentaje marcó el nuevo aumento para jubilados.

Con el ajuste del 2,08% sobre los haberes, la jubilación mínima ascenderá en noviembre a 333.150,65 pesos, y con el bono de refuerzo de 70 mil pesos alcanzará los 403.150 pesos.

Decreto 771/2025:

