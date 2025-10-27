Joven libertario increpó a un jubilado tras las elecciones: "Tiene que laburar, don"
De manera insólita e insolente, un joven interrumpió un móvil de C5N para decirle a Gerardo, un adulto mayor, que "salga a trabajar".
El inesperado resultado de las elecciones legislativas nacionales, que dejaron como máximos ganadores a los candidatos de La Libertad Avanza, las repercusiones en la calle se hicieron sentir: C5N salió a la vía pública para preguntarle a los ciudadanos sus sensaciones a partir del triunfo del gobierno de Javier Milei.
En este sentido, Gerardo aseguró estar "desilusionado", especialmente, porque al ser jubilado forma parte de uno de los sectores vulnerables más golpeados por la gestión libertaria. Lo cierto es que, mientras conversaba con la cronista Mariela López Brown, un joven libertario lo interrumpió para increparlo y decirle cómo debería encarar la victoria del oficialismo: "Tiene que laburar, don, si usted pone la política de por medio nunca va a comer, esa es la verdad", indicó.
Y añadió: "Si vos no te levantás y transpirás tu camiseta, no vas a tener nunca nada", manifestó quien seguramente sabe mucho menos de la vida que un hombre que ronda los 70 años. "Hay de todo en la vida", concluyó Gerardo, tras escuchar con asombro el descaro del joven que se apareció de repente en el móvil.
Se mostró contenta con el triunfo de LLA pero reveló que la mantiene su hija
En otro testimonio que cosechó la cronista de C5N también en Constitución, una mujer se mostró satisfecha con la victoria electoral de Javier Milei: "Re bien, estamos contentos con el resultado". Sin embargo, su respuesta sorprendió cuando fue consultada si llegaba bien a fin de mes y si tenía trabajo: "Mm bien, llegamos bien, no tengo trabajo pero llego bien a fin de mes", manifestó la ciudadana.
Curiosa ante la devolución, Mariela López Brown le preguntó cómo hacía para estar cómoda con el dinero si no tenía empleo y la contestación fue todavía más insólita: "Mi hija me ayuda, vivo con ella, pero estamos bien. Por ahora, vivo de lo que me ayuda mi hija".
