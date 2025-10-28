ANSES: quiénes serán dados de baja en las Asignaciones Familiares y por qué

Cómo consultar si se mantiene el beneficio

La respuesta del presidente Javier Milei fue clara: el bono extraordinario de $70.000 se mantiene sin aumentos en octubre. Se trata del mismo monto que el Ejecutivo viene otorgando en los últimos meses a los beneficiarios de haberes mínimos, en un contexto en el que las jubilaciones se ajustan por la inflación medida a través del Índice de Precios al Consumidor (IPC).

Meses atrás, el presidente Javier Milei y su equipo económico explicaron que mantener el monto congelado en $70.000 es una decisión ligada a sostener el resultado fiscal. El mandatario señaló que ampliar ese refuerzo implicaría comprometer el equilibrio de las cuentas públicas, algo que su administración no está dispuesta a arriesgar.