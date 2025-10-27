ANSES: las nuevas fechas de pago de noviembre y lo que se sabe del aguinaldo

DNI terminados en 0 y 1: 10 de noviembre

DNI terminados en 2 y 3: 11 de noviembre

DNI terminados en 4 y 5: 12 de noviembre

DNI terminados en 6 y 7: 13 de noviembre

DNI terminados en 8 y 9: 14 de noviembre

Cuánto y cuándo cobran los jubilados y pensionados

En diciembre de 2025, los jubilados y pensionados recibirán el Sueldo Anual Complementario (SAC), conocido popularmente como aguinaldo, que se suma al haber mensual y al bono extraordinario vigente. Este ingreso representa un alivio económico importante para millones de personas.

El aguinaldo se calcula como el 50 % del haber mensual más alto percibido entre julio y diciembre, según lo establece ANSES. Es importante destacar que el bono extraordinario no forma parte del haber previsional, por lo tanto no se incluye en el cálculo del aguinaldo, ya que se paga por separado y en concepto de "no remunerativo".

Según la normativa vigente, el aguinaldo deberá abonarse antes del 18 de diciembre, junto con el haber mensual correspondiente.