Es oficial la baja de las retenciones al campo: todos los detalles

retenciones agro.jpg

Como requisito, los exportadores deben liquidar al menos el 90% de las divisas provenientes de operaciones dentro de los tres días hábiles siguientes a la presentación de la DJVE. Este esquema se aplica para los productos agrícolas, según la norma publicada hoy, y la expectativa es que el mecanismo sea similar para la exportación de carne.

No es la primera vez que el gobierno de Milei implementa bajas de este tipo. A inicios de este año se redujo en un 20% las retenciones hasta fines de junio y eliminó el gravamen para las economías regionales, con el objetivo de estimular la liquidación de divisas. La reversión parcial de la medida en julio mostró la dificultad para sostener estos incentivos por tiempo prolongado, en un escenario donde la dinámica fiscal y cambiaria exigen ajustes constantes.

Milei Caputo.jpg Luis Caputo y Javier Milei

Decreto 685/2025:

aviso_331786