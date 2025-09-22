Javier Milei inicia una nueva gira en Estados Unidos: la agenda
Tras el anuncio del auxilio de Estados Unidos, el Presidente emprende el nuevo viaje internacional, donde busca reunirse con Donald Trump y la titular del FMI.
El presidente Javier Milei postergó su viaje a Estados Unidos, que estaba programado para este domingo, luego de lo que fue una semana más que agitada para el Gobierno por la fuerte escalada del dólar y los nuevos revés parlamentarios, por lo que inicia su nueva gira este lunes, luego del celebrado anuncio del Tesoro de ese país.
El mandatario iba a viajar este domingo por la noche, pero, según fuentes de Gobierno, hubo un "reordenamiento" de la agenda que lo obligó a salir un día después. La semana lo tuvo con encuentros de la mesa política nacional y una reunión de Gabinete, además del anuncio del auxilio económico por parte del Tesoro de Estados Unidos.
De esta manera, Miei inicia este lunes su nueva gira que le demandaría al menos una semana fuera del país. La comitiva que lo acompaña está compuesta por el canciller Gerardo Werthein; el ministro de Economía, Luis Caputo; la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; y el secretario de Comunicación y Medios, Manuel Adorni.
El mandatario participará en la 80.ª Asamblea General de la ONU y mantendrá una reunión bilateral con su par estadounidense, Donald Trump. El viaje originalmente incluía un encuentro con la directora del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, que se espera que sea reprogramado.
Posible agenda de Javier Milei en Estados Unidos
Martes:
- Reunión con la directora del FMI, Kristalina Georgieva.
- A las 10.45, intervención de Donald Trump en el Debate General de la 80º Asamblea General de las Naciones Unidas.
- A las 12.45, bilateral con Trump.
- A las 20, recepción ofrecida por el mandatario norteamericano.
Miércoles:
- A las 12.45, intervención de Milei en el Debate General de la Asamblea General de la ONU.
- A las 19.55, ceremonia de entrega del premio Ciudadano Global 2025 del Atlantic Council. Hará entrega del premio el Secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent.
Jueves:
- Encuentro con el Primer Ministro israelí, Benjamín Netanyahu, a las 16.45. Luego, ceremonia de entrega del Premio de la Organización B’nai B’rith.
- A las 19.15, un encuentro con el presidente del Congreso Mundial Judío, Donald S. Lauder, y el Director del Consejo Judío Latinoamericano, Claudio Epelman.
- A las 22, Milei partirá hacia la Argentina, a donde llegará el viernes a las 8.30.
